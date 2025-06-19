Количество домов в Квебеке в зонах затопления увеличится на 30% после обновления карт

Количество домов в Квебеке, расположенных в зонах риска затопления, вырастет примерно на 30% после вступления в силу новых карт, заявил в четверг министр окружающей среды провинции Бенуа Шаретт. На пресс-конференции, посвящённой новым правилам управления наводнениями, он пояснил, что цель правительства — защитить людей и их имущество, а также обеспечить жителей точной информацией о рисках. По его словам, число домов в зонах затопления увеличится с примерно 25 000 до 35 000.

«Мы хотим, чтобы люди имели правильную информацию о том, где они живут, — сказал Шаретт. — Сейчас это не так, потому что многие из этих карт не обновлялись уже 30 лет». Новые карты ещё не опубликованы, а обновлённая система вступит в силу только в марте 2026 года.

С 2026 года провинция начнёт определять риски затопления по категориям: низкий, умеренный, высокий и очень высокий. В существующей системе риск оценивается по вероятности затопления в любой конкретный год. Например, некоторые районы находятся в зоне повторяемости затоплений 0–20 лет, что означает вероятность более 5% в год. В следующем году также появится пятая категория — для домов, расположенных за защитными сооружениями, такими как дамбы или подпорные стенки, которые соответствуют определённым критериям.

Новые правила разработаны в ответ на изменение климата и после крупных наводнений 2017 и 2019 годов, которые нанесли ущерб более чем на 1 миллиард долларов.

Некоторые мэры выразили обеспокоенность тем, что новые карты могут затруднить получение страховки от наводнений и снизить стоимость домов, оказавшихся в новых зонах риска. Они также критиковали провинциальное правительство за проведение консультаций до публикации новых карт.

Шаретт заверил, что большинство домов, которые будут добавлены в зоны затопления, вероятно, окажутся в категориях с низким риском. Он отметил, что стоимость недвижимости продолжает расти даже в зонах затопления.

«Важно понимать: мы не создаём новые зоны затопления, а просто идентифицируем уже существующие», — подчеркнул министр. В прошлом году Квебек оценивал, что в зонах риска может находиться до 77 000 домов, но эта цифра была снижена.

Провинция уточнила, что никто не будет принудительно переселяться в рамках нового плана управления. Однако новое строительство будет запрещено в зонах очень высокого риска, а дома, разрушенные наводнением в этих районах, нельзя будет восстанавливать. В зонах высокого и умеренного риска восстановление после наводнения будет разрешено при определённых условиях.

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