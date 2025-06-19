Канадские вооружённые силы оказались в сложной ситуации из-за современных военных вызовов. Эксперты сравнили оснащение армии Канады и Украины и пришли к выводу, что современная техника, включая системы противовоздушной обороны и артиллерию, была отправлена на помощь Киеву, тогда как у самой Канады осталось устаревшее вооружение.

Армия Канады долгое время не получала серьёзных инвестиций и теперь значительно отстаёт в ключевых областях. Прежние системы противовоздушной обороны были выведены из эксплуатации ещё в 2012 году и так и не были заменены. Единственный современный зенитный комплекс также был передан Украине. В начале военных действий на Украине Вооружённые силы Украины (ВСУ) использовали современные противотанковые комплексы, в то время как Канада продолжает полагаться на устаревшие образцы.

Хотя правительство Канады инициировало закупку новых комплексов и модернизацию техники, новые системы поступают лишь отдельным подразделениям, оставляя большинство войск без должной защиты. Украина, в отличие от Канады, обладает современными артиллерийскими системами, дронами и электронными средствами ведения войны, что делает её лидером в этих областях.

Канаду также беспокоит отставание в беспилотных технологиях и искусственном интеллекте, несмотря на успехи страны в IT-сфере. В результате армия испытывает трудности при столкновении с современными угрозами и асимметричными конфликтами, такими как массированное применение дронов и киберопераций.

Власти только начали увеличивать оборонные расходы: в 2025 году объявлено о росте инвестиций в оборону на сумму более $9 млрд, что позволит Канаде достичь 2% ВВП по расходам на оборону, как рекомендует НАТО. Однако эксперты считают, что этого может быть недостаточно в условиях ухудшающейся международной ситуации и нарастающих угроз.

Правительство Канады признаёт существующие проблемы и стремится к перевооружению: в планах — закупка новых подводных лодок, самолётов, бронетехники, артиллерии, а также развитие цифровых технологий и беспилотников. Канада также инвестирует в кибербезопасность и искусственный интеллект, чтобы повысить свою устойчивость к современным угрозам. Тем не менее, на полную модернизацию армии потребуется время, и пока большинство подразделений продолжают использовать устаревшее оборудование.

итуация в канадских вооружённых силах отражает глобальные вызовы современности: необходимость быстрой модернизации, адаптации к новым видам угроз и роста инвестиций в оборону. Канада делает первые шаги в этом направлении, но эксперты предупреждают, что времени на раскачку остаётся всё меньше.

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