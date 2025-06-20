Суд запретил разбор лагеря бездомных на улице Нотр-Дам в Монреале на 10 дней

В среду судья Высшего суда Квебека постановил, что лагерь бездомных на улице Нотр-Дам в Монреале не может быть разобран в течение следующих 10 дней. Судья Бабак Барин распорядился, чтобы Министерство транспорта и устойчивой мобильности Квебека (MTQ) временно «прекратило все попытки выселения бездомных, проживающих вдоль восточной части улицы Нотр-Дам».

Это решение последовало после того, как 5 июня MTQ разместило уведомления «на деревьях и палатках, принадлежащих примерно 30 маргинализованным и уязвимым людям в Монреале» без предварительного предупреждения, согласно судебным документам. В сообщениях говорилось, что выселение и полная очистка территории будут проведены к 10 июня.

«Мы просим вас собрать свои личные вещи и покинуть место. После указанной даты все оставленные предметы будут выброшены без дополнительного уведомления», — говорилось в уведомлениях.

В ответ Clinique juridique itinérante (CJI) подала экстренное ходатайство, чтобы предотвратить разбор лагеря, аргументируя это тем, что выселение нанесёт серьёзный вред людям, проживающим там. Организация также отметила, что приюты переполнены и у людей просто нет альтернативного места для проживания.

В свою очередь, юристы города Монреаля и MTQ подчеркнули обеспокоенность вопросами безопасности, включая скопление крупных сооружений на месте, таких как палатки, и частые вызовы полиции и пожарных.

Судья Высшего суда поддержал ходатайство CJI и одобрил временный судебный запрет на выселение.

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