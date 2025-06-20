Канада объявила о корректировке контртарифов на сталь и алюминий в ответ на действия США

Контекст и последствия для Канады
Решение принято на фоне давления на канадскую металлургическую промышленность из-за введённых президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт стали и алюминия. В начале июня Трамп повысил ставки пошлин с 25% до 50%, мотивируя это необходимостью защитить американских рабочих от «недобросовестной торговой практики и глобального избытка мощностей».
После введения первых пошлин в канадском сталелитейном секторе резко выросло количество увольнений, сократились инвестиции и замедлились поставки, заявила глава Канадской ассоциации производителей стали Кэтрин Кобден.
4 июня, в день вступления в силу новых пошлин, Кобден заявила:
«При тарифе в 50% американский рынок для канадской стали по сути закрыт, оставляя миллиарды долларов канадской продукции без рынка сбыта».
Она потребовала от правительства Канады срочных мер. В свою очередь, премьер Онтарио Дуг Форд призвал федеральное правительство ответить на повышение пошлин и добавить ещё 25% к канадским контртарифам.
Позиция правительства Канады
Министр промышленности Мелани Жоли заявила, что Канада должна действовать взвешенно, и отметила, что власти работают над поиском выхода из сложившейся ситуации.
Текущая ситуация с пошлинами
- США: С 4 июня 2025 года пошлина на импорт стали и алюминия увеличена до 50% для всех стран, включая Канаду.
- Канада: С марта 2025 года действуют ответные пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия из США.
- Корректировка: С 21 июля 2025 года Канада планирует изменить размер контртарифов, чтобы они соответствовали прогрессу на переговорах.
Вывод
Торговая война между Канадой и США продолжает оказывать серьёзное давление на канадскую металлургию. Канадское правительство стремится найти баланс между защитой национальных интересов и поиском компромисса с американскими партнёрами. Корректировка контртарифов с 21 июля станет важным шагом в этом направлении.
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