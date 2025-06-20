Бывший управляющий детским садом из Квебека приговорён к трём годам тюрьмы

Бывший управляющий детским садом из провинции Квебек, Стаси Сен-Пьер, приговорён к трём годам тюрьмы за контрабанду так называемых «призрачных» пистолетов через канадскую границу. 43-летний Сен-Пьер признал себя виновным по обвинению в незаконном обороте оружия в апреле, после ареста Королевской канадской конной полицией (RCMP) 14 июля 2023 года.

Приговор был вынесен в четверг утром в суде Сен-Жан-сюр-Ришельё. Судья согласился с позицией прокуратуры о том, что 36 месяцев тюремного заключения являются адекватным наказанием за преступление. Защита просила о замене тюрьмы домашним арестом.

На момент ареста Сен-Пьер работал управляющим в сети детских садов с двумя филиалами к западу от Монреаля. Его супруга, 46-летняя Руби Шарма, также занимала управляющую должность и была арестована в 2023 году, однако в апреле все обвинения против неё были сняты.

Согласно согласованному заявлению о фактах, поданному в суд, пистолеты, которые Сен-Пьер ввёз в Канаду, были «полностью функциональны и в хорошем рабочем состоянии». «Призрачные» пистолеты, как правило, собираются из отдельных деталей или печатаются на 3D-принтере, что затрудняет их отслеживание полицией. По данным Министерства общественной безопасности Канады, такие пистолеты представляют собой растущую угрозу для общества.

Судья подчеркнул, что незаконное оружие наносит вред обществу, и заявил:

«Это сообщение должно быть ясным: ввоз запрещённого, не подлежащего отслеживанию оружия в Канаду будет и должен строго наказываться. Мы живём в стране, где владение оружием строго регулируется и контролируется — это вопрос общественной безопасности и общественного выбора. Действуя таким образом, подсудимый поставил имущество выше человеческой жизни; он совершил преступление против каждого гражданина».

Как был раскрыт заговор

Камера наблюдения RCMP на границе зафиксировала, как неизвестный мужчина на чёрном Jeep Gladiator подъехал к границе в Руз-Пойнт, штат Нью-Йорк, 14 июля 2023 года в 15:00 и перебросил чёрный ящик с оружием через границу на канадскую сторону.

Через несколько минут на место прибыл Сен-Пьер на чёрном Infiniti QX60, сделал телефонный звонок, вышел из машины, подобрал ящик с оружием и вернулся к автомобилю. «Ящик с оружием раскрылся, и его содержимое рассыпалось по траве», — говорится в документе.

Когда к нему подъехал патрульный, Сен-Пьер, с расстёгнутой ширинкой, объяснил, что остановился по нужде по дороге с гольф-клуба. Офицер, не видевший, как Сен-Пьер выбрасывает ящик, и не знавший о том, что другой человек перебросил его через границу, отпустил его.

Однако через несколько минут на место прибыл второй патрульный, обнаружил ящик с оружием в траве и начал преследование. Сен-Пьер был задержан в 15:33.

Громкое дело и посыл суда

Дело было успешно передано в суд федеральным прокурором Габриэлем Лапьером, который отметил, что приговор подчёркивает тенденцию судов ужесточать наказания за преступления, связанные с огнестрельным оружием.

Вывод:

Дело Сен-Пьера стало примером борьбы Канады с контрабандой и незаконным оборотом оружия, а также посланием о недопустимости подобных преступлений в стране с жёстким контролем за оружием.

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