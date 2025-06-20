Канадский хоккеист в Израиле: жизнь в зоне боевых действий и отчаяние без поддержки

Тимоти Пэйн приехал в Израиль, чтобы играть в хоккей, но теперь его ежедневная рутина включает пробежки по улицам под обстрелами — от бомбоубежища к бомбоубежищу. Пэйн — один из 15 канадцев, выступающих за клубы Израильской элитной хоккейной лиги (IEHL). 29-летний защитник клуба «Jerusalem Capitals» прибыл в Израиль всего за неделю до начала войны с Ираном, и с тех пор, по его словам, «начался настоящий ад».

«Это чертовски страшно. Ты слышишь сирены, слышишь ракеты», — рассказал Пэйн CTV News из Тель-Авива. Постоянные взрывы серьёзно сказались на его психическом состоянии. Он мечтает вернуться в безопасный Торонто, но не знает, как это сделать.

Канадцам, пытающимся покинуть Израиль, приходит одно и то же сообщение на официальном WhatsApp-канале правительства Канады:

«Пожалуйста, имейте в виду, что на данный момент правительство Канады не организует эвакуацию. Не рассчитывайте на помощь правительства Канады в выезде из страны».

В то время как США и Германия уже начали эвакуацию своих граждан, канадское посольство в Тель-Авиве не предлагает никакой помощи. Пэйн и другие канадцы рассматривали возможность уехать на пароме на Кипр, но мест на судах мало, а билеты очень дорогие. Идея пересечь границу с Иорданией по суше пугает из-за рисков безопасности.

Пэйн признался, что он и его товарищи чувствуют себя «как мишени, ночь за ночью, взрыв за взрывом».

«Наших соседей по улице в Тель-Авиве ракетой ударило, окна разбились, ударная волна дошла до нашего дома, гипсокартон рухнул», — поделился он.

Из-за обстрелов хоккеисты перевернули свой график: спят днём, чтобы быть начеку и готовыми бежать вечером и ночью, когда начинают звучать сирены воздушной тревоги.

«В 11 вечера, в 12 ночи начинаются сирены, и они не прекращаются. У нас нет бомбоубежища в доме — приходится бежать по лестнице и 200 метров по улице до убежища. Я уже не раз бежал по улице, слыша, как над головой летят ракеты», — рассказал Пэйн.

Он переживает за свою мать в Канаде:

«Меня просто тошнит от мысли, как она себя чувствует, сколько бессонных ночей у неё уже было. Я должен вернуться к ней».

Пэйн просит правительство Канады найти способ помочь канадцам покинуть Тель-Авив.

CTV News обратился за комментарием в Министерство иностранных дел Канады, но ответа на момент публикации не поступило.

Опасаясь, что ситуация может ухудшиться, Пэйн говорит:

«Я молюсь, чтобы война закончилась, но боюсь, что станет только хуже и мы застрянем здесь на недели или даже месяцы».

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