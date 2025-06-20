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Новости В Монреале у школы произошло умышленное угон автомобиля

В Монреале у школы произошло умышленное угон автомобиля

Степан Артемьевский Июн 20, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 10 Просмотров

В сети появилось шокирующее видео, на котором запечатлён инцидент, похожий на умышленный угон автомобиля прямо перед начальной школой на авеню Пальм в районе Сен-Анри Монреаля в понедельник.

 

На записи видно, как водитель серебристого автомобиля резко разгоняется и даёт задний ход на улице у школы, в то время как несколько человек пытаются ему помешать.
«Берегись! Берегись!» — кричит кто-то из свидетелей, пока люди разбегаются в стороны.

В какой-то момент один человек в ярком жилете хватает женщину и резко отбрасывает её на землю. Через мгновение автомобиль снова сдаёт назад, и распахнутая дверь с силой ударяет ту же женщину по лицу.
«Вызывайте полицию, пожалуйста!» — раздаётся крик, когда машина уезжает.

Полиция Монреаля (SPVM) подтвердила инцидент, сообщив, что вызов поступил в 13:10.
«Прибыв на место, полицейские узнали, что двое подозреваемых — мужчина и женщина — пытались угнать автомобиль у курьера», — рассказала пресс-секретарь полиции Вероник Дюбук.
«Курьер заметил кражу и попытался вмешаться, задержав женщину. Подозреваемый скрылся на машине».

35-летний курьер получил лёгкие травмы, будучи задетым уезжавшей машиной.
Также был повреждён припаркованный автомобиль местного жителя Юлиуса Бау-Мартина.

Он рассказал, что услышал крики и визг шин и сразу же вышел посмотреть, что происходит.
«Такие звуки не ожидаешь услышать на такой улице, — говорит Бау-Мартин. — Он мог бы просто нажать на газ, проехать через забор и, если бы тут были дети, кого-нибудь сбить».

После инцидента полиция задержала 26-летнюю женщину и 29-летнего мужчину.
Мужчина предстал перед судом во вторник, женщина должна явиться в августе.
Пока им не предъявлено обвинений, но в перспективе им могут вменить опасное вождение и кражу.

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