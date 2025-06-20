Перед покупкой дома в зоне затопления: советы для покупателей недвижимости в Квебеке

Потенциальным покупателям жилья в Квебеке, которые рассматривают недвижимость в зоне риска затопления, стоит следовать нескольким важным рекомендациям: изучить обе карты (официальную и неофициальную), связаться со страховыми компаниями и банками, а также поговорить с соседями.

«Задавайте вопросы», — советует Натали Бежен, представитель Квебекской ассоциации профессиональных риелторов (QPAREB), комментируя введение нового регламента по определению зон затопления в провинции. Она отметила, что риелторы всё чаще запрашивают дополнительную информацию у продавцов и проводят более тщательные исследования перед сделкой. Ассоциация надеется, что новый регламент исправит ошибки в действующих картах, которые многие считают неточными.

Бежен отметила, что QPAREB довольна тем, что власти сократили количество домов в зонах затопления с примерно 77 000 до 35 000. В будущем на картах будут представлены четыре уровня риска: от низкого до очень высокого, а также дополнительная зона для домов, расположенных за защитными сооружениями, такими как дамбы или подпорные стенки.

Министр окружающей среды Бенуа Шаретт подчеркнул, что большинство домов, которые окажутся в зонах затопления, попадут в категории с низким или умеренным риском. Новые карты зон затопления будут опубликованы в марте 2026 года, поэтому Бежен рекомендует покупателям уточнять информацию по текущим картам (официальной и неофициальной) перед подписанием документов.

В течение следующего года муниципалитеты и жители смогут улучшить инфраструктуру, поэтому дома, которые сейчас находятся в зонах затопления, могут оказаться в другой категории риска после выхода новой карты.

«Поговорите с муниципалитетом, чтобы узнать, действительно ли дом находится в зоне риска. Планируют ли они что-то делать по этому поводу? — говорит Бежен. — Есть ли у них планы по исправлению ситуации, ведь у них есть время до марта 2026 года, чтобы внести рекомендации для новой карты. Это целый ряд вопросов, на которые нужно получить ответы, прежде чем принимать решение о покупке».

Ассоциация риелторов рада, что власти Квебека признают важность адаптации домовладельцев и муниципалитетов к возможным наводнениям.

«Мы рады, что наши предложения были учтены. Признание защитных сооружений — важный шаг вперёд как для жителей, так и для прозрачности рынка недвижимости», — добавила Бежен.

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