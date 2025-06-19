Моди и Трамп: телефонный разговор вместо личной встречи на саммите G7

На саммите стран «Большой семёрки» (G7) в Канаде премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп не смогли встретиться лично из-за досрочного отъезда американского лидера. Вместо этого состоялся телефонный разговор, инициированный по просьбе Трампа, сообщил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри.

Во время 35-минутной беседы Моди опроверг информацию о посредничестве США в прекращении огня между Индией и Пакистаном 10 мая. Он подчеркнул, что после теракта в Пахалгаме Индия продемонстрировала решимость бороться с терроризмом. Премьер-министр отметил, что Индия теперь рассматривает терроризм как войну, а не как конфликт через посредников.

Трамп, по словам Мисри, выразил поддержку Индии в борьбе с терроризмом и заверил, что понимает изложенные позиции. Кроме того, лидеры обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, российско-украинский конфликт и вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее, 10 мая, Трамп заявил, что Пакистан и Индия договорились о прекращении огня, и поздравил обе страны с деэскалацией конфликта, отметив их здравомыслие. Однако официальный Дели отрицает участие США в этом процессе, подчеркивая, что урегулирование было достигнуто в ходе прямых контактов между индийскими и пакистанскими военными.

Трамп также предложил Индии помощь после недавней авиакатастрофы, что подчеркивает стремление США поддерживать партнёрские отношения с Индией, несмотря на разногласия по ряду вопросов.

По итогам переговоров лидеры договорились о встрече в ближайшем будущем, хотя Моди отклонил предложение Трампа посетить США сразу после саммита из-за ранее согласованного графика. Такой шаг премьер-министра Индии вызвал дискуссии в прессе о перспективах дальнейших отношений между двумя странами.

Телефонный разговор Моди и Трампа стал важным эпизодом саммита G7, подчеркнув как тесное взаимодействие, так и независимую позицию Индии на международной арене. Несмотря на отсутствие личной встречи, лидеры обсудили ключевые вопросы безопасности и договорились о продолжении диалога в ближайшее время.

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