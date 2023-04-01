Самые частые “весенние” болезни, которые могут атаковать наш организм

Какие болезни просыпаются весной и переходят в безжалостное наступление на организм человека

Наступила весна, но не радостны лица простых граждан — весной нас атакуют многичисленные болезни, затаившиеся зимой или же притихшие в зимнюю пору, и нападающие на нас изредка. А вот весной они просыпаются и с грозным уханьем обрушиваются на человека. Вот самые распространённые весенние напасти:

Простуда: из-за перепада температуры окружающей среды, из-за частого несоответствия погодным условиям нашей одежды (надеваем тёплое пальто, но вдруг температура повышается и наоборот), организм испытывает термический шок, что приводит к простуде, насморку, кашлю, боли в горле, сопровождающимся общей усталостью.

из-за перепада температуры окружающей среды, из-за частого несоответствия погодным условиям нашей одежды (надеваем тёплое пальто, но вдруг температура повышается и наоборот), организм испытывает термический шок, что приводит к простуде, насморку, кашлю, боли в горле, сопровождающимся общей усталостью. Аллергический ринит: это воспаление носа, вызванное аллергенами, которые активны весной. Дыхание затруднено, обоняние резко ухудшается или же вообще пропадает, насморк очень сильный, но вызван он не простудой, а аллергенами.

это воспаление носа, вызванное аллергенами, которые активны весной. Дыхание затруднено, обоняние резко ухудшается или же вообще пропадает, насморк очень сильный, но вызван он не простудой, а аллергенами. Астма: к сожалению, весной астма резко усиливается, боли в груди, ощущения сильного давления на грудь, затруднённое дыхание — все эти явления проявляютс гораздо сильнее, чем в другие времена года. Во многом усиление астмы вызывается аллергенами.

к сожалению, весной астма резко усиливается, боли в груди, ощущения сильного давления на грудь, затруднённое дыхание — все эти явления проявляютс гораздо сильнее, чем в другие времена года. Во многом усиление астмы вызывается аллергенами. Сезонный грипп: многие считают, что грипп нападает лишь зимой, но на самом деле, эта болезнь часто приходит и весной, так как иммунная система человека ослаблена после зимних температур.

многие считают, что грипп нападает лишь зимой, но на самом деле, эта болезнь часто приходит и весной, так как иммунная система человека ослаблена после зимних температур. Гастроэнтерит: хотя вирусы, приводящие к нему, не любят высокие температуры, всё же весной эта болезнь встечается довольно часто. Как правило, она приводит к несварению желудка, к нарушениям пищеварения вообще. Как всегда, сооблюдение правил личной гигиены и хранения продуктов помогают не подхватить желудочные болезни. Кстати, весной наступает время выездов на природу, где отдыхающие часто о простейших правилах гигиены забывают, с вытекающими последствиями.

хотя вирусы, приводящие к нему, не любят высокие температуры, всё же весной эта болезнь встечается довольно часто. Как правило, она приводит к несварению желудка, к нарушениям пищеварения вообще. Как всегда, сооблюдение правил личной гигиены и хранения продуктов помогают не подхватить желудочные болезни. Кстати, весной наступает время выездов на природу, где отдыхающие часто о простейших правилах гигиены забывают, с вытекающими последствиями. Хроническая усталость: она является следствием зимнего времени года, с его бактериями, вирусами, перегрузками… Рекомендуются витамины, правильное питание, физическая активность (даже через «не могу»).

она является следствием зимнего времени года, с его бактериями, вирусами, перегрузками… Рекомендуются витамины, правильное питание, физическая активность (даже через «не могу»). Красный питириаз: Болезнь, которая встречается регулярно, хотя она и не самая частая. Особой опасности не представляет, но неприятна — это кожное заболевание, проходящее без особых последствий и длящееся примерно месяц-полтора. Она начинается, как правило, в марте и характеризуется пожелтением кожи, высыпанием красных пятнышек, которые исчезают через несолько недель. Болезнь заразна, но заражения редки, хотя и возможны. Причины красного питириаза непонятны. Как правило, рекомендуется просто подождать, так как эффективных средств против него не найдено.

Болезнь, которая встречается регулярно, хотя она и не самая частая. Особой опасности не представляет, но неприятна — это кожное заболевание, проходящее без особых последствий и длящееся примерно месяц-полтора. Она начинается, как правило, в марте и характеризуется пожелтением кожи, высыпанием красных пятнышек, которые исчезают через несолько недель. Болезнь заразна, но заражения редки, хотя и возможны. Причины красного питириаза непонятны. Как правило, рекомендуется просто подождать, так как эффективных средств против него не найдено. Артроз: болезнь, как таковая, с весной не связана, она может начаться и развиваться в любое время года, но усиление её весной симптоматично и вызвается перепадом температур. Поэтому воспаления сустовов, мускулов достаточно чётко проявляются.

болезнь, как таковая, с весной не связана, она может начаться и развиваться в любое время года, но усиление её весной симптоматично и вызвается перепадом температур. Поэтому воспаления сустовов, мускулов достаточно чётко проявляются. Депрессивное состояние: Это явная болезнь, связанная со временем года. Организм устал от пасмурной погоды, холодов, метелей, снегов, и весной вдруг организм сдаётся и перестаёт сопротивляться. Как правило, очистка его правильными продуктами помогает. Могут помочь и витамины и, конечно же, надо стараться питаться положительными эмоциями, если таковые найдены.

Это явная болезнь, связанная со временем года. Организм устал от пасмурной погоды, холодов, метелей, снегов, и весной вдруг организм сдаётся и перестаёт сопротивляться. Как правило, очистка его правильными продуктами помогает. Могут помочь и витамины и, конечно же, надо стараться питаться положительными эмоциями, если таковые найдены. Остеопороз: как и артроз, весной болезнь костей проявляется сильнее из-за накопления токсинов, отсутствия витамина D (из-за недостатка солнечных лучей, а этот витамин помогает укреплять наши кости, кроме всего прочего). Чем больше находиться на солнце, тем состояние будет улучшаться. Впрочем, это касается не только отсеопороза.

Желаем успешно преодолеть весенние напасти!