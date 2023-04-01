Католики из коренных народов одобрили осуждение Ватиканом доктрины открытий

Конференция католических епископов США и Канадская конференция католических епископов поддержали заявление Ватикана.

Отказ Ватикана от юридической и политической доктрины («Доктрина открытий»), согласно которой европейские колониальные державы и правительства Северной Америки захватили земли коренных народов якобы под предлогом окультуривания туземного населения, приветствовали католики из числа коренных народов Америки вместе с епископами США и Канады.

«Это шаг в правильном направлении (и)… мощное заявление», — считает дьякон Дон Блэкберд из индейского племени Омаха и глава Индийской миссии Святого Августина в Виннебаго, штат Небраска.

«Я был очень рад это увидеть», — заявил Митч Кейс, региональный советник 4-го региона Временного совета метисов Онтарио. «Работы велись десятилетиями, и это шаг вперед».

В то же время «предстоит еще много работы», — сказал Кейс, который был одним из нескольких делегатов от коренных народов Канады, метисов и инуитов, которые встретились с Папой Франциском в Риме в 2022 году накануне покаянного паломничества понтифика в Канаду в июле 2022 года. Во время своего визита папа официально извинился за роль церкви в системе школ-интернатов этой страны в 19 и 20 веках.

Школы были частью стратегии правительства США и Канады по насильственной ассимиляции коренных народов путем отделения детей в раннем возрасте от их родителей, семей и общин, лишая их возможности говорить на родном языке и приобщаться к автохтонной культуре. Оба правительства Северной Америки привлекли к участию в этом лидеров католической церкви, которые отказались от предыдущей модели интеграции миссионеров в общины коренных народов и предоставления образования на местном уровне. Система школ-интернатов в конечном итоге нанесла серьезный ущерб семейной и социальной структуре коренных народов и стала свидетелем физического, психического и сексуального насилия над тысячами учеников.

30 марта дикастерии Ватикана по культуре и образованию и по содействию целостному человеческому развитию опубликовали совместное заявление о «доктрине открытий», концепции, впервые сформулированной для поддержки европейских претензий на земли за пределами континентальной Европы.

В заявлении говорится, что некоторые ученые утверждали, что доктрина нашла основу в нескольких папских буллах 15 века, в том числе в «Dum Diversas» (1452 г.) и «Romanus Pontifex» (1455 г.) Папы Николая V, а также в «Inter Caetera» Папы Александра VI (1493 г.).

«Доктрина открытия» не является частью учения католической церкви», — говорится в заявлении, и добавляется, что «исторические исследования ясно показывают, что буллы, которые были написаны в исторический период и связаны с политическими вопросами, никогда не считались выражением католической веры».

Однако «церковь признает, что эти папские буллы неадекватно отражали равное достоинство и права коренных народов», а документы «были изменены в политических целях соперничающими колониальными державами, чтобы оправдать аморальные действия против коренных народов», говорится в заявлении. сказал, отметив, что эти действия «иногда проводились без противодействия со стороны церковных властей».

«Справедливо признать эти ошибки, признать ужасные последствия политики ассимиляции и боль, которую испытывают коренные народы, и попросить прощения», — говорится в заявлении.

Конференция католических епископов США и Канадская конференция католических епископов поддержали заявление Ватикана.

Епископы США выразили «глубокую скорбь и сожаление» по поводу «времен, когда христиане, в том числе церковные власти, не смогли в полной мере противостоять деструктивным и аморальным действиям конкурирующих колониальных держав».

Канадские епископы заявили в ответе от 30 марта, что они «благодарны» за послание Ватикана, добавив, что «многочисленные и неоднократные заявления церкви и римских пап на протяжении веков защищали права и свободы коренных народов», ссылаясь на послание Папы Павла III — Буллу «Sublimis Deus» (1537 г.), которая выступала против порабощения коренных жителей и лишения их собственности.

В заявлении Ватикана также «выражена поддержка принципов Декларации ООН о правах коренных народов, реализация которых поможет улучшить условия жизни коренных народов, защитить их права, а также поддержать их самоуправление». развитие в преемственности с их идентичностью, языком, историей и культурой», — говорится в заявлении.

«С точки зрения экономической и экологической справедливости все эти проблемы коренятся в этой 500-летней идее о том, что западное общество имеет право поработить нас», — подчеркнул о. Кейс. «Независимо от того, считается ли она („Доктрина открытий“) или нет частью католического богословия или учения, если влияние сохраняется — если коренные народы, в широком смысле, все еще бездомны и обездолены на своих землях — тогда слова — это всего лишь слова. Теперь нам нужно увидеть действие… церковь вкладывает свое влияние и моральный авторитет в достижение значимой справедливости в отношении коренных народов».

Такое сотрудничество должно начинаться с того, чтобы «сесть и выслушать коренные народы, а также вместе предпринять конкретные шаги», — пояснил он.

Одним из конкретных шагов на данный момент является Фонд примирения коренных народов в Канаде, созданный католической церковью, который собрал почти 9,5 млн канадских долларов ($7 млн), или почти одну треть от своей цели в 30 млн канадских долларов ($22 млн). На данный момент собранная сумма представляет собой взносы семи из 73 католических епархий и епархий в Канаде, и ни одной из Квебека и Восточной Канады, но впереди еще четыре года. Эти средства будут поддерживать инициативы по примирению в интересах коренных жителей, выживших в школах-интернатах, их семей и общин.

«Я просто призываю (епископов) продолжать работу со своими местными племенными общинами, чтобы раскрыть раны прошлого, чтобы их можно было честно вывести на свет и исцелить — и чтобы была справедливость, и вера могла расширяться», — сказал дьякон Блэкберд.