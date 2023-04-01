Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Binance допускает уход из Канады на фоне ужесточения регуляции криптовалют
Криптовалюта

Binance допускает уход из Канады на фоне ужесточения регуляции криптовалют

Виктория Христова Апр 1, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Binance допускает уход из Канады на фоне ужесточения регуляции криптовалют отключены 30 Просмотров

До 24 марта криптовалютные компании, по правилам Канады, должны были взять на себя новые обязательства касательно повторного залога, маржинальной торговли и некоторых сделок с собственными токенами или стейблкоинами

Binance рискует потерять рынок Канады. Крупнейшая криптобиржа может покинуть страну из-за ужесточения регулирования. По данным отраслевого портала, новые требования канадских властей могут быть неприемлемыми для компании. В пресс-службе Binance сначала заявили, что фирма не приняла окончательного решения, а затем сообщили об «активном взаимодействии» с Оттавой.

Одновременно Binance столкнулась с проблемами и на рынке США. Ранее на этой неделе американский регулятор подал иск в отношении компании о незаконной торговле деривативами в США. Биржа назвала иск «разочаровывающим» и заявила, что Binance «предприняла серьезные усилия» для удовлетворения требований властей.

Криптобиржа Coinbase ведет переговоры с канадскими регуляторами для продолжения деятельности в стране на фоне ужесточения в ней регуляции криптовалют. “Coinbase ведет переговоры с регулирующими органами о том, чтобы остаться в Канаде, на фоне того как страна ужесточает правила для криптовалютных бирж. Однако ее более крупный конкурент Binance, скорее всего, покинет Канаду”, — пишет портал со слов источников.

“Мы по-прежнему привержены канадскому рынку как основному компоненту нашей международной дорожной карты”, — прокомментировал директор по связям с общественностью Coinbase Эллиот Сазерс в заявлении для CoinDesk.

А представитель Binance, чей генеральный директор — Чанпэн Чжао — является гражданином Канады, сказал, что биржа “пока еще не составила окончательных планов”. Другой представитель Binance сообщил CoinDesk, что биржа активно взаимодействует с канадскими регуляторами “стремясь получить регистрацию”.

Кроме того, портал сообщает, что биржа Crypto.com планирует остаться в стране, а Blockchain.com и Deribit уже подтвердили прекращение деятельности в Канаде. Биржа Kraken, как сообщается, вскоре должна сделать по этому поводу заявление.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*