Binance допускает уход из Канады на фоне ужесточения регуляции криптовалют

До 24 марта криптовалютные компании, по правилам Канады, должны были взять на себя новые обязательства касательно повторного залога, маржинальной торговли и некоторых сделок с собственными токенами или стейблкоинами

Binance рискует потерять рынок Канады. Крупнейшая криптобиржа может покинуть страну из-за ужесточения регулирования. По данным отраслевого портала, новые требования канадских властей могут быть неприемлемыми для компании. В пресс-службе Binance сначала заявили, что фирма не приняла окончательного решения, а затем сообщили об «активном взаимодействии» с Оттавой.

Одновременно Binance столкнулась с проблемами и на рынке США. Ранее на этой неделе американский регулятор подал иск в отношении компании о незаконной торговле деривативами в США. Биржа назвала иск «разочаровывающим» и заявила, что Binance «предприняла серьезные усилия» для удовлетворения требований властей.

Криптобиржа Coinbase ведет переговоры с канадскими регуляторами для продолжения деятельности в стране на фоне ужесточения в ней регуляции криптовалют. “Coinbase ведет переговоры с регулирующими органами о том, чтобы остаться в Канаде, на фоне того как страна ужесточает правила для криптовалютных бирж. Однако ее более крупный конкурент Binance, скорее всего, покинет Канаду”, — пишет портал со слов источников.

“Мы по-прежнему привержены канадскому рынку как основному компоненту нашей международной дорожной карты”, — прокомментировал директор по связям с общественностью Coinbase Эллиот Сазерс в заявлении для CoinDesk.

А представитель Binance, чей генеральный директор — Чанпэн Чжао — является гражданином Канады, сказал, что биржа “пока еще не составила окончательных планов”. Другой представитель Binance сообщил CoinDesk, что биржа активно взаимодействует с канадскими регуляторами “стремясь получить регистрацию”.

Кроме того, портал сообщает, что биржа Crypto.com планирует остаться в стране, а Blockchain.com и Deribit уже подтвердили прекращение деятельности в Канаде. Биржа Kraken, как сообщается, вскоре должна сделать по этому поводу заявление.