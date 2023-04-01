Канада вносит изменения в правила о запрете покупки жилья иностранцами

Правительство Канады объявило о внесении поправок в правила, касающиеся запрета на покупку жилья иностранцами в стране.

Правительство Канады объявило о внесении поправок в правила, касающиеся запрета на покупку жилья иностранцами в стране.

Закон о запрете на покупку жилой недвижимости неканадцами вступил в силу 1 января, как ранее заявило правительство, в попытке повысить доступность жилья для канадцев, желающих приобрести жилье.

Хотя закон и его положения носят временный характер, они вызвали путаницу и непреднамеренные последствия для канадской индустрии недвижимости, в том числе некоторые застройщики отложили планы по строительству нового жилья.

Изменения, объявленные в понедельник, расширяют исключения, позволяющие неканадцам приобретать жилую недвижимость при определенных обстоятельствах, и, по-видимому, решают многие проблемы, поднятые за последние несколько месяцев.

В настоящее время существует исключение для целей разработки. Это исключение позволяет неканадцам приобретать жилую недвижимость с целью развития.

Поправки также распространяют исключение, применимое в настоящее время к публично торгуемым корпорациям в соответствии с законом, на публично торгуемые организации, созданные в соответствии с законодательством Канады или провинции и контролируемые неканадцами.

Запрет больше не распространяется на пустующие земли

Ранее запрет распространялся на все земли, зонированные для жилого и смешанного использования, но теперь он распространяется только на застроенную жилую недвижимость.

Свободные земли, зонированные для жилого и смешанного использования, теперь могут быть приобретены неканадцами и использоваться покупателем для любых целей, включая жилую застройку.

Больше обладателей разрешения на работу, имеющих право на покупку жилья

Другая поправка позволит большему числу обладателей разрешения на работу приобретать жилье для проживания во время работы в Канаде.

Владельцы разрешения на работу имеют право на получение разрешения, если на момент покупки у них осталось 183 дня или более срока действия разрешения на работу или авторизацию на работу, и они не приобрели более одного жилого объекта.

Наконец, порог контроля был увеличен с трех процентов до 10 процентов для частных корпораций или частных юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Канады или провинции и контролируемых лицом, не являющимся гражданином Канады.

Тревор Кут, генеральный директор Ассоциации недвижимости Британской Колумбии, отреагировал на эту новость в электронном письме журналу Real Estate, выразив свою обеспокоенность тем, что он назвал поспешным процессом принятия решений при реализации политики со стороны федерального правительства.

“Последствия принятия законодательства были резкими, число иммигрантов в страну достигло небывало высокого уровня, а также возникла отчаянная потребность в расширении жилищного строительства в каждом уголке страны”, – написал Кут.

“Новоприбывших встретили не слишком радушно, когда они поняли, что владение домом – это не вариант, а застройка, в которой была небольшая доля иностранной собственности или которая была предназначена для смешанного использования, внезапно отошла на второй план из-за узких параметров политики”.

Майкл Бурк, генеральный директор канадской индустрии недвижимости (CREA), беседовал с журналом Real Estate незадолго до того, как правительство объявило об изменениях.

“Мы прогнозировали, что это повлияет на предложение жилья, потому что многие застройщики полагаются на иностранные инвестиции, чтобы иметь возможность позволить себе строить здания”, – сказал Бурк. “Мы слышали много историй о том, что это заставляет людей менять свое мнение, и у нас уже есть нехватка жилья”.

Бурк сказал, что запрет, срок действия которого истекает через два года, изначально не был необходим, и это был провал с самого начала.

“На самом деле речь шла о попытке помешать людям в первую очередь покупать кондоминиумы и оставлять их пустыми… и вызвать у нас нехватку жилья, пока там стоят эти пустые квартиры”, – сказал Бурк.

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