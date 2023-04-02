В Канаде резко выросло число случаев врожденного сифилиса у младенцев

Число детей, рожденных с сифилисом, в Канаде растет гораздо быстрее, чем в США или Европе.

В то время как сифилис возродился во всем мире за последние пять лет, Канада является исключением среди богатых стран по темпам роста — в 13 раз за пять лет, по данным министерства здравоохранения Канады. По данным министерства здравоохранения Канады, заболеваемость детей, рожденных с сифилисом, достигла 26 на 100 000 живорождений в 2021 году, по сравнению с 2 в 2017 году.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дети с врожденным сифилисом подвержены более высокому риску низкого веса при рождении, пороков развития костей и сенсорных проблем.

По данным ВОЗ, сифилис во время беременности является второй по значимости причиной мертворождения во всем мире.

Тем не менее врожденный сифилис легко предотвратить, если инфицированный человек получает доступ к пенициллину во время беременности.

Среди более богатых стран G7, по которым имеются данные, только в Соединенных Штатах была более высокая заболеваемость сифилисом при рождении: 74 на 100 000 живорождений в 2021 году, что в три раза больше, чем в 2017 году, согласно предварительным данным Центров болезней США контроля и профилактика (CDC).

Согласно предварительным данным CDC, в 2021 году в США было зарегистрировано 2677 случаев врожденного сифилиса при населении в 332 миллиона человек. По данным Health Canada, в Канаде было зарегистрировано 96 случаев заболевания на 38 миллионов населения.

Исследователи общественного здравоохранения говорят, что люди, живущие в бедности, бездомные и употребляющие наркотики, а также те, кто не имеет надлежащего доступа к системе здравоохранения, с большей вероятностью заразятся сифилисом в результате небезопасного секса и передадут его своим детям.

Что отличает Канаду от других, так это ее коренное население, которое подвергается дискриминации и часто имеет ограниченный доступ к медицинским и социальным услугам, сказал Шон Рурк, ученый из Института знаний Ли Ка Шинга в больнице Святого Михаила в Торонто, который занимается профилактикой заболеваний, передающихся половым путем.

Исследователи и клиницисты в области общественного здравоохранения заявили, что показатели врожденного сифилиса начали расти до пандемии и ухудшались по мере того, как агентства общественного здравоохранения перенаправляли ресурсы на тестирование COVID-19 и другие медицинские меры, связанные с пандемией.