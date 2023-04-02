Байден не поедет на коронацию Карла III

Президент США Джо Байден не планирует принять приглашение и посетить коронацию короля Великобритании Карла III, которая пройдёт в Лондоне в мае.

Байден может отправить в столицу Великобритании свою супругу Джилл. Источник газеты объяснил такой отказ лидера США тем, что 80-летнего политика дальние перелёты сильно выматывают и в его администрации пытаются свести количество таких визитов к минимуму.

Газета пишет, что посол Великобритании в США Карен Пирс и представители Букингемского дворца ведут “сердечные и дипломатические” переговоры с Белым домом по поводу этого визита.

Примечательно, что возраст не помешает Байдену 11 апреля посетить Северную Ирландию. Он полетит в Белфаст, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 25-летия Белфастского соглашения, которое положило там конец противостоянию между протестантами-юнионистами и католиками-националистами. Там, как ожидается, Байден встретится с Карлом III. А затем лидер США отправится в Дублин.

По версии газеты, такая расстановка приоритетов в вопросе о зарубежных визитах может указывать на отношение лидера США к выходу Великобритании из состава Евросоюза.