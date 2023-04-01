С 1 апреля ГидроКвебек повышает цены на электричество. В рамках ежегодной индексации
ГидроКвебек, основная организация (принадлежащая государству), занимающаяся обеспечением жителей провинции электроэнергией, ежедгодно повышает тарифы, как правило, весной. На сей раз, объявлены следующие цифры:
Цены будут повышены на 3% для обычных пользователей в жилых помещениях. В квартирах до 5 ½ комнат цена повысится на 2,28 долларов. На 4,27 долларов в жилом доме полщадью до 111 квадратных метров, на 5,65 долларов за жилой дом площадью до 158 квадратных метров и на 6,97 долларов за дома до 207 квадратных метров.
Повышение на 3% проводится в соответствии с законом, принятым Национальной Ассамблеей Квебека 15 февраля сего года, согласно которому для жилых помещений устанавливается потолок повышения цен в 3%.
Что касается промышленных предприятий, предприятий торговли, учебных и других служебных помещений, то цены повышаются на 4,2%.
По заверениям руководства организации, повышение цен полностью соответствует темпам инфляции в отношении затрат на поддержание и развития электросетей Квебека.
ГидроКвебек на настоящий момент сохраняет политику отказа от штрафов за задержку с оплатой потреблённой электроэнергии, если клиенты официально обратились с просьбой об отсрочке (формуляр легко заполнить на личной странице пользователя на сайте ГидроКвебека. Временный отказ от штрафов, неустоек и отключения за неуплату был введён в разгар пандемии, но оргагизация обещает сохранять эту политику ещё не менее года.
Полностью с документом, рассказывающим о тарифах, действующих с 1 апреля, можно ознакомиться по этому адресу (документ насчитывает более 200 страниц и подробно освещает разные аспекты, связанные с новыми ценами):
https://www.hydroquebec.com/data/documents-donnees/pdf/tarifs-electricite.pdf