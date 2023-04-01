С субботы, 1 апреля, тарифы на электричество в Квебеке повышаются

С 1 апреля ГидроКвебек повышает цены на электричество. В рамках ежегодной индексации

Hydro-Québec повысил цены на потребление электроэнергии для всех категорий потребителей. Но пояснил, что речь об ежегодной индексации.

ГидроКвебек, основная организация (принадлежащая государству), занимающаяся обеспечением жителей провинции электроэнергией, ежедгодно повышает тарифы, как правило, весной. На сей раз, объявлены следующие цифры:

Цены будут повышены на 3% для обычных пользователей в жилых помещениях. В квартирах до 5 ½ комнат цена повысится на 2,28 долларов. На 4,27 долларов в жилом доме полщадью до 111 квадратных метров, на 5,65 долларов за жилой дом площадью до 158 квадратных метров и на 6,97 долларов за дома до 207 квадратных метров.

Повышение на 3% проводится в соответствии с законом, принятым Национальной Ассамблеей Квебека 15 февраля сего года, согласно которому для жилых помещений устанавливается потолок повышения цен в 3%.

Что касается промышленных предприятий, предприятий торговли, учебных и других служебных помещений, то цены повышаются на 4,2%.

По заверениям руководства организации, повышение цен полностью соответствует темпам инфляции в отношении затрат на поддержание и развития электросетей Квебека.

ГидроКвебек на настоящий момент сохраняет политику отказа от штрафов за задержку с оплатой потреблённой электроэнергии, если клиенты официально обратились с просьбой об отсрочке (формуляр легко заполнить на личной странице пользователя на сайте ГидроКвебека. Временный отказ от штрафов, неустоек и отключения за неуплату был введён в разгар пандемии, но оргагизация обещает сохранять эту политику ещё не менее года.

Полностью с документом, рассказывающим о тарифах, действующих с 1 апреля, можно ознакомиться по этому адресу (документ насчитывает более 200 страниц и подробно освещает разные аспекты, связанные с новыми ценами):

https://www.hydroquebec.com/data/documents-donnees/pdf/tarifs-electricite.pdf