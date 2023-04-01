Оказывается, Искусственный Интеллект умеет создавать оригинальные вкуснейшие кулинарные рецепты

Кроме всего прочего, программы Искусственного Интеллекта научились создавать и дарить человечеству замечательные кулинарные рецепты.

В последние дни буквально все средства массовой информации – от традиционных бумажных газет до интернет ресурсов – переполнены сообщениями о программах искусственного интеллекта, растущих, как грибы. Все, кому не лень, проверяют возможности разных “интеллектов”, создавая фотографии, имитируя переписку исторических личностей, давая задания написать программный код или “взять интервью” у известного политика. Искусственный интеллект умеет писать рецензии на книги и кинофильмы, умеет пародировать и имитировать стиль известных писателей…

Тысяча известных в медийном мире личностей подписали воззвание – призыв заморозить на полгода работы по развитию Искусственного Интеллекта, который, по мнению подписавших призыв, может развиться до такой степени, что станет представлять непосредственную угрозу экономике и стабильности во всём мире.

Но остановимся на сей раз лишь на одном примере, далеко не самом показательном в отношении возможностей ИИ (искусственного интеллекта), но и далеко не самом пресном (простите за каламбур, суть которого станет понятна читателю через несколько секунд).

Оказывается, Искусственный Интеллект умеет создавать кулинарные рецепты! Не копировать их, не воспроизводить из других источников, а именно создавать. Достаточно задать программе параметры желаемого блюда, и та тут же выдаёт ответ, предлагая приготовить изысканное яство и полакомиться им.

Некая пытливая исследовательница по имени Келли МкКарти, попросила ChatGPT сотворить рецепт блюда на основе следующих заданных параметров: горячее блюдо, основные ингредиенты: манго, креветки, чечевица, соус чили.

Через 10 секунд ИИ выдал ответ. Он создал вкуснейшую горячую закуску, добавив по собственной инициативе соль, оливковое масло, немного уксуса, чуточку мёда, варёного коричневого риса и нескольких пряностей и предложив перемешать все ингредиенты в соответствующих пропорциях,после чего поставить поднос в в разогретую духовку на десять минут.

Келли тут же усложнила задачу: – у меня есть остатки картофельного пюре, как я могу использовать его в этом рецепте? ИИ потребовалось 8 секунд на поиски ответа: – выложите пюре на дно подноса, добавьте все предыдущие ингредиенты поверх пюре, далее поставьте в духовку на то же время.

Обед оказался изумительным по вкусу и аромату, сытным и питательным. Мы думаем, в скором времени повара в едином строю присоединятся к требованию прекратить работы по развитию ИИ, а то и объявят забастовку, отказавшись кормить посетителей до тех пор, пока ИИ не будет запрещён во всём мире навсегда!