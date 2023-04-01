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Нет, это не то блюдо, что создал ИИ, но похоже. Фото из Интернета.

Кулинарные рецепты от Искусственного Интеллекта

Megan Jorgensen Апр 1, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Сам себе ресторан Оставить комментарий 61 Просмотров

Оказывается, Искусственный Интеллект умеет создавать оригинальные вкуснейшие кулинарные рецепты

Кроме всего прочего, программы Искусственного Интеллекта научились создавать и дарить человечеству замечательные кулинарные рецепты.

В последние дни буквально все средства массовой информации – от традиционных бумажных газет до интернет ресурсов – переполнены сообщениями о программах искусственного интеллекта, растущих, как грибы. Все, кому не лень, проверяют возможности разных “интеллектов”, создавая фотографии, имитируя переписку исторических личностей, давая задания написать программный код или “взять интервью” у известного политика. Искусственный интеллект умеет писать рецензии на книги и кинофильмы, умеет пародировать и имитировать стиль известных писателей…

Тысяча известных в медийном мире личностей подписали воззвание – призыв заморозить на полгода работы по развитию Искусственного Интеллекта, который, по мнению подписавших призыв, может развиться до такой степени, что станет представлять непосредственную угрозу экономике и стабильности во всём мире.

Но остановимся на сей раз лишь на одном примере, далеко не самом показательном в отношении возможностей ИИ (искусственного интеллекта), но и далеко не самом пресном (простите за каламбур, суть которого станет понятна читателю через несколько секунд).

Оказывается, Искусственный Интеллект умеет создавать кулинарные рецепты! Не копировать их, не воспроизводить из других источников, а именно создавать. Достаточно задать программе параметры желаемого блюда, и та тут же выдаёт ответ, предлагая приготовить изысканное яство и полакомиться им.

Некая пытливая исследовательница по имени Келли МкКарти, попросила ChatGPT сотворить рецепт блюда на основе следующих заданных параметров: горячее блюдо, основные ингредиенты: манго, креветки, чечевица, соус чили.

Через 10 секунд ИИ выдал ответ. Он создал вкуснейшую горячую закуску, добавив по собственной инициативе соль, оливковое масло, немного уксуса, чуточку мёда, варёного коричневого риса и нескольких пряностей и предложив перемешать все ингредиенты в соответствующих пропорциях,после чего поставить поднос в в разогретую духовку на десять минут.

Келли тут же усложнила задачу: – у меня есть остатки картофельного пюре, как я могу использовать его в этом рецепте? ИИ потребовалось 8 секунд на поиски ответа: – выложите пюре на дно подноса, добавьте все предыдущие ингредиенты поверх пюре, далее поставьте в духовку на то же время.

Обед оказался изумительным по вкусу и аромату, сытным и питательным. Мы думаем, в скором времени повара в едином строю присоединятся к требованию прекратить работы по развитию ИИ, а то и объявят забастовку, отказавшись кормить посетителей до тех пор, пока ИИ не будет запрещён во всём мире навсегда!

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