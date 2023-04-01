Канада выделила $7 млн для поддержки полиции Гаити

$7,3 млн выделила Канада полиции Гаити, чтобы укрепить гаитянские силы безопасности.

Пожертвование направлено на поддержку Полицейской академии Гаити и увеличение возможностей для обучения в этом учреждении. Министр юстиции Гаити Эммели Профете указала, что иностранная помощь может значительно помочь улучшить ситуацию с безопасностью на Гаити. «Мы стремимся создать лучшее будущее, в котором гаитяне смогут и захотят жить в своей стране в хороших условиях», — сказала он.

Полиция Гаити несколько раз признавала, что у нее нет ресурсов, чтобы противостоять волне насилия и вооруженным бандам, от которых страдает карибская страна. В последнее время в стране выросло число убийств, похищений людей, грабежей, вторжений вооруженных групп в разные районы столицы.

Столкнувшись с этой ситуацией, правительство Гаити обратилось к иностранным державам с просьбой развернуть иностранные войска на территории страны и дать отпор бандам. Обращение правительства вызвало протест оппозиционных политических сил.

Гаити нуждается в международном вмешательстве, заявил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе частной встречи с президентом Доминиканской Республики Луисом Абинадером. По словам высокопоставленного чиновника ЕС, международное сообщество должно помочь гаитянам преодолеть ту сложную ситуацию, в которой они оказались.

В ходе разговора Боррель не упоминал о военной помощи в борьбе с вооруженными бандами, но и не отвергал ее. Заявления Борреля прозвучали после XXVIII Иберо-американского саммита, на котором Абинадер неоднократно указывал, что единственный способ помочь Гаити — это «умиротворить страну». При этом глава Доминиканы настаивал, что помощь в борьбе с вооруженными бандами должны оказывать в первую очередь западные страны.

Напомним, полиция Гаити не может справиться с засильем вооруженных банд, которые усиливаются и захватывают все больший контроль над страной.