Во Франции экономия воды стала актуальной темой

План по экономии воды президента Франции Эммануэля Макрона оказался новой версией аналогичных планов французских политиков.

Вода оказалась во Франции очень политической темой. До Макрона этим занимались многие французские политики. Одним из первых поднял эту тему лидер «Непокоренной Франции» (LFI) Жан-Люк Меланшон. Он сделал ее важным элементом своей президентской программы еще в 2017 году.

В частности, LFI предлагала включить в Конституцию Франции в качестве основного права — право на доступ к воде. Кроме того, 1 февраля 2018 года его депутатская группа защищала в Национальном Собрании страны конституционный законопроект, направленный на то, чтобы сделать доступ к воде неотъемлемым правом.

«Мы можем отказаться от многого, но мы не можем обойтись без воды. Вот почему мы должны закрепить это право в Конституции», — заявил тогда депутат Меланшон.

По его словам, речь шла о переходе от рыночного и капиталистического ценообразования на воду к экологичному, уважительному к воде и социально-справедливому по отношению к людям ценообразованию. Однако, законопроект был отклонен большинством голосов на том основании, что «неотъемлемое право» на доступ к воде уже было обеспечено законом.

Не остались в стороне представители и других политических партий. Представитель экологов (EELV) Янник Жадо, со своей стороны, хотел гарантировать доступ к водным ресурсам всем и каждому, чтобы защитить граждан от риска нехватки воды или повышения стоимости воды. Кроме того, ценообразование на воду, по его мнению, должно было быть установлено в соответствии с доходами домохозяйства и составом семьи.

Лидер французских коммунистов (PCF) Фабьен Руссель хотел инвестировать в строительство по-настоящему общественного водоснабжения, чтобы гарантировать одинаковый тариф для всех и поддержать муниципалитеты в обновлении их водопроводных сетей. Валери Пекресс, от республиканской партии (LR), хотела положить конец трате воды впустую, отремонтировав водопроводные сети и используя сточные воды для орошения.