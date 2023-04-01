Италия ограничила использование ChatGPT из-за нарушения закона о персональных данных

Власти Италии приняли решение об ограничении работы чат-бота ChatGPT. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по защите персональных данных.

Регулятор отметил, что сервис предназначен для лиц старше 13 лет, однако на нем нет фильтра для проверки возраста пользователей.

«В чат-боте также нет информации для всех заинтересованных сторон и пользователей, чьи данные собирает OpenAI. В нем отсутствует правовая основа для массового сбора и хранения персональных данных с целью „обучения“ лежащих в основе программы алгоритмов», — сообщили в ведомстве.

В течение 20 дней OpenAI должна сообщить о принятых мерах. В противном случае компании выпишут штраф в размере до 4% годового мирового оборота или до 20 миллионов евро.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск, а также ряд экспертов в отрасли искусственного интеллекта опубликовали открытое письмо с призывом установить полугодичный мораторий на обучение нейросетей из-за вероятных угроз будущему человечества.

ChatGPT — это чат-бот с искусственным интеллектом, который способен вести диалог, сочинять стихи и прозу, резюмировать научные статьи, давать ответы на вопросы, генерировать изображения по запросу пользователей. Его разработчик — лаборатория OpenAI (один из ее сооснователей — американский предприниматель Илон Маск). Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и диалогов с живыми пользователями.