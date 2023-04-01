Пауэрлифтер-мужчина победил в канадском женском турнире

Бородатый профессиональный пауэрлифтер объявил себя женщиной и, приняв участие в женских соревнованиях, побил недавний рекорд, установленный трансгендером.

Ави Сильверберг, уже более 10 лет занимающий пост главного тренера сборной Канады по пауэрлифтингу, принял участие в субботнем турнире Heroes Classic в Летбридже, после того, как объявил о себе, как о женщине.

Видео, опубликованное группой канадских активистов «Независимого совета по женскому спорту» (ICONS), показывает, как «бородатая женщина» Сильверберг подходит к платформе со штангой и ложится. Затем он небрежно жмет от груди около 168 кг, побив текущий женский рекорд в провинции Альберта почти на 45 кг.

Текущий рекорд, теперь уже прежний – 125 кг – принадлежит трансгендеру Энн Андрес, наблюдавшей за Сильвербергом во время его выхода к штанге. Согласно ICONS, трансгендер Андрес выиграла восемь из девяти соревнований, проводимых в женской категории в Альберте за последние четыре года.

В ICONS заявили, что Сильверберг «высмеял дискриминационную политику Канадского союза пауэрлифтинга (CPU), позволяющую спортсменам регистрироваться для участия в соревнованиях в соответствии с их гендерной идентичностью и самовыражением, а не в соответствии с их полом, пообещав отсутствие каких-либо последствий за это».

Политика CPU в отношении трансгендеров гласит, что человек «должен иметь возможность участвовать в том поле, с которым он идентифицирует себя, и не должен подвергаться требованиям о раскрытии личной информации, помимо той, что требуется от цисгендерных спортсменов».

Также в политике CPU говорится: «Не должно быть никаких требований к гормональной терапии или хирургическому вмешательству».

Тем временем, отмечает «Нью-Йорк Пост», политика профсоюза в отношении регистрации на соревнования гласит, что «выданное правительством удостоверение личности участника с фотографией (за исключением юных спортсменов) должно быть проверено на всех соревнованиях во время взвешивания или осмотра снаряжения, включая дату рождения, провинцию и пол».

Неизвестно, предъявил ли Ави Сильверберг соответствующее удостоверение личности государственного образца.

В любом случае, продолжают в ICONS, «на что так явно указывает Ави, так это на то, что политика, разрешающая мужчинам доступ к женским видам спорта, полностью исключает всякую честность для женских соревнований».

«И неважно, как Ави выражает себя или воспринимает себя. Ему не место в женском спорте, как и любому другому мужчине, независимо от их мотивации в отношении желания участвовать».