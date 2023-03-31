Экоактивисты в Германии встретили Карла III пролитым маслом

Окрашенное в черный цвет растительное масло вылили на мост Кельбранд в Гамбурге экоактивисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») перед приездом британского короля Карла III.

«Три активиста климатического движения Letzte Generation незадолго до визита в Гамбург британского короля Карла III вылили на мост Кельбранд в Гамбурге растительное масло черного цвета и перекрыли дорогу», — говорится в сообщении полиции.

Ранее суд немецкого города Хайльбронн приговорил двух участников этого движения к тюремному сроку за блокировку дороги. Члены движения были проверены Федеральным ведомством по охране конституции Германии на экстремизм, но не обнаружило таких признаков в деятельности движения.

Напомним, 29 марта король Великобритании Карл III с супругой прибыл в Берлин с государственным визитом. Он стал первым главой иностранного государства, которого после Второй мировой войны приветствовали со всеми воинскими почестями у Бранденбургских ворот. Обычно эти мероприятия происходили во дворце Бельвю.

После торжественной встречи в Берлине королевская чета вместе с президентом ФРГ и первой леди отправилась в Гамбург.

Также напомним, экологическое движение «Последнее поколение» было создано в 2021 году и прославилось проведением скандальных акций. Таким образом члены движения хотят обратить внимание общества на проблемы окружающей среды.

Активисты пачкали едой картины известных художников в музее, облили похожей на нефть черной массой инсталляцию из стекла у бундестага, регулярно блокируют автомобильное движение, приклеиваясь к отмостке.