Представители лиц с ранее нетрадиционной сексуальной ориентацией жалуются на отсталых родителей

Монреальские родители протестуют против того, чтобы их детям рассказывали сказки представитили сексуальных меньшинств. Никакой сознательности!

Активисты общественных движений и эксперты общественных наук бьют тревогу: в Монреале и по всему Квебеку ширится неприятие выступлений перед детьми так называемых drag queens. Этот термин обозначает мужчин, которые выбрали жизнь в женском обличии. Чаще всего они не просто ходят в женских одеждах, но доводят внешний облик до карикатурности и гротеска, но относятся к своему виду серьёзно — это не юморески и не клоунада. Они усердно красятся, наклеивают огромные ресницы, добавляют большую грудь (включая проведение операций увеличения груди).

В принципе, это личный выбор человека, так что пусть люди живут, как хотят.

Но в обществе растёт неприятие этой категории лиц, вплоть до ненависти, угроз, оскорблений и нападений, на что и жалуются с горечью борцы за равноправие.

Неправильные родители, не понимающие важности политкорректности, направленных на достижение равенства, всё чаще устраивают протесты против того, что drag queens выступают перед детьми на различных мероприятиях.

Неразумные родители заявляют (о, ужас!) – «место drag queens в заведениях, куда несовершеннолетние не допускаются, а не в наших школах!» Доходит до того, что неправильные взрослые устраивают пикеты у библиотек и культурных центров, где милые мужчины, считающие себя женщинами, читают детям сказки и рассказывают о правах трансендеров и о красоте самых разных видов любви.

Месье Паскаль Вайнкур, генеральный директор организации Interligne, специализирующейся на защите прав меньшинств и месье Давид Майлс, директор исследовательской лаборатории по изучению культуры LGBT в Квебеке, гневно осуждают всё более сильную волну протестов в Квебеке вообще и в Монреале в частности.

В последнее воскресенье непонятливые родители сорвали выступление перед детьми некоего (некую) рассказчицу сказок Барабаду в библиотеке Вестмаунта. Дошло до того, что чтобы избежать рукоприкладства по отношению к Барбаде пришлось вмешаться полиции (делать полицейским больше нечего, как видно, чем в библиотках охранять трансгендеров).

А в монреальском районе Saint-Laurent депутаты ещё в 2022 году запретили выступления перед детьми таких лиц из-за сюжетов их сказок и рассказов, которые «влияют на детскую психику». Шокированные такими жуткими решениями, активисты борьбы за права сообщества ЛГТБ решили провести демонстрации протеста.

Всех родителей призывают с пониманием отнестись к тому, что их детей будут учить толерантности, принятию людей разных взглядов и ориентаций drag queens, они же такие милые, правда? Мы все, как один человек, просто обязаны осудить непримиримых противников приглашений drag queens выступать перед детьми. Правда ведь?

И если ваш ребёнок идёт слушать сказку в библиотеку или в дом культуры, ни в коем случае нельзя надавать по шее drag queen – это незаконно. Ну, а разрешать ли малышу слушать рассказы взрослых дяде-тётей, дело ваше, конечно. Да здравствует толерантность и политкорректность. Ура, товарищи!