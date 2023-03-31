Шестеро погибших обнаружены в реке Св.Лаврентия. Среди погибших — ребёнок

В районе Аквесасне продолжается прочёсывание местности – найдены шестеро погибших, но, возможно, число жертв выше.

Полицейское управление района Монтережи (Montéregie) сообщает об обнаружении шести безжизненных тел в болотистой местности, примыкающей к Saint-Laurent на территории индейской резервации Akwesasne. Первый погибший был обнаружен примерно в 17 часов 30 марта, затем полицейские и добровольцы начали прочёсывать местность и обнаружили ещё пять погибших, включая тело ребёнка.

Ни на одном теле нет следов насилия. Полицейская лаборатория Монреаля в настоящее время проводит токсилогические экспертизы с целью понять, есть ли в организме погибших следы алкоголя или других веществ, и с целью определить причину гибели шести человек.

Пока нет никаких данных о личности погибших и о возрасте ребёнка. Но поиски в районе болота и на берегу реки продолжаются. Они были прерваны на ночь и возобновились ранним утром 31 марта.

В индейской резервации Аквесасне живут индейцы могавки. Территория этого района, расположенного неподалёку от Монреаля, граничит с Онтарио и США. К сожалению, версия о возможном результате злоупотребления вредными веществами представляется весьма реальной в связи с распространением на территории этого административного района как законных плантаций каннабиса, так и печальной известности муниципалитета, как места, где очень многие регулярно потребляют наркотики. С другой стороны, нельзя отметать возможность того, что люди утонули, когда их лодка перевернулась.