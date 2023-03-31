Угонщики выбирают самые дорогие и престижные марки, и противоугонные системы не являются гарантией от угона

Очередная успешная операция полиции по обнаружению угнанных автомобилей, которые собирались переправить за рубеж.

30 марта представитель монреальской полиции (Service de police de la Ville de Montréal) рассказал журналистам, что 22 марта была проведена тщательно подготовленная полицейская операция, в результате которой в порту Монреаля были обнаружены 17 украденных автомобилей.

Общая стоимость найденных машин оценивается в 800 тысяч долларов. Эта сумма оглашена представителями организации Équité Association, общества, которое проводит независимые расследования происшествий с транспортными средствами, в результате которых полагается выплата страховых премий. Иначе говоря, цена одного автомобиля, по оценке полицейских, составляет в среднем примерно 47 тысяч долларов. Как видим, речь идёт о дорогих и престижных автомобилях — внедорожниках, спортивных и прочих фешенебельных машинах, включая Теслы и прочие популярные, но «люксовые» марки.

Чуть меньше половины автомобилей, обнаруженных в порту Монреаля, были угнаны в других канадских провинциях, остальные — в Квебеке.

Исходя из стоимости автомобилей и из того, что все они довольно новые, можно сделать вывод, что машины были оборудованы системами защиты и обнаружения на случай угона, но раз угоны были успешны и автомобили были найдены лишь при погрузке их на суда, отправляющиеся в другие страны, то, к сожалению, можно сделать вывод о ненадёжности противоугонных систем, если за дело берутся проссионалы преступного мира.

Полиция не уточнила, в какие страны воровская банда собиралась отправить дорогие марки. Представитель полиции сказал, что пока не время говорить и том, кто и сколько человек были задержаны в связи с угонами, так как расследование продолжается.

Заметим, что в последние месяцы полиции удалось сорвать несколько операций по отправке за границу угнанных автомобилей. Будем надеяться, действия полиции будут ещё более успешными.