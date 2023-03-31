Почти у половины канадцев финансовое состояние ухудшилось

Согласно опросу Angus Reid у 47% канадцев финансовое состояние ухудшилось по сравнению с годом ранее.

Финансовое состояние сравнивают с тем, которое было в 1980-х годах. Примечательно, что с 1980-го по 1984-й год премьер-министром Канады был Пьер Трюдо – отец нынешнего премьер-министра Канады. Экономисты считают, что Канада движется в сторону рецессии и возможно даже стагнации.

Менее 20% канадцев считают, что их финансовое положение улучшиться в следующие 12 месяцев. Семь из десяти канадцев заявили, что за последний год их финансовое состояние ухудшилось и ожидают, что оно станет еще хуже.

Наиболее оптимистичны относительно следующих 12 месяцев являются те канадцы, которые живут в домах с высоким доходом. Для них приоритетом остается медицинская сфера. Опрос провела компания Angus Reid в период с 6-го по 13 марта и в нем участвовали 4,889 канадцев.