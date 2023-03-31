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Новости Почти у половины канадцев финансовое состояние ухудшилось
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Почти у половины канадцев финансовое состояние ухудшилось

Виктория Христова Мар 31, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Почти у половины канадцев финансовое состояние ухудшилось отключены 37 Просмотров

Согласно опросу Angus Reid у 47% канадцев финансовое состояние ухудшилось по сравнению с годом ранее. 

 

Финансовое состояние сравнивают с тем, которое было в 1980-х годах. Примечательно, что с 1980-го по 1984-й год премьер-министром Канады был Пьер Трюдо – отец нынешнего премьер-министра Канады. Экономисты считают, что Канада движется в сторону рецессии и возможно даже стагнации.

Менее 20% канадцев считают, что их финансовое положение улучшиться в следующие 12 месяцев. Семь из десяти канадцев заявили, что за последний год их финансовое состояние ухудшилось и ожидают, что оно станет еще хуже.

Наиболее оптимистичны относительно следующих 12 месяцев являются те канадцы, которые живут в домах с высоким доходом. Для них приоритетом остается медицинская сфера.  Опрос провела компания Angus Reid в период с 6-го по 13 марта и в нем участвовали 4,889 канадцев.

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