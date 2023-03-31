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Новости В Мире Жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу

Жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу

Виктория Христова Мар 31, 2023 В Мире, Новости Комментарии к записи Жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу отключены 41 Просмотров

Жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительное заключение по делу о причастности бывшего президента США Дональда Трампа к выплате $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс. 

Поэтому, в ближайшие дни должно быть официально обнародовано обвинительное заключение. Предполагается, что к тому времени прокуроры попросят господина Трампа сдаться и предстать перед судом. Адвокат экс-президента подтвердил AP, что ему известно о вынесенном жюри присяжных решении. Сам Дональд Трамп пока никак не комментировал ситуацию.

По версии следствия, Сторми Дэниелс заплатили, чтобы «купить молчание» по поводу ее предполагаемой связи с политиком. Прокурор Манхэттена демократ Элвин Брэгг подозревает, что выплаты были сделаны из средств на избирательную президентскую кампанию-2016.

Несмотря на расследование, популярность экс-президента США среди республиканцев, согласно соцопросам, продолжает расти. В частности, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти утверждает, что экс-президент использовал для выплат личные деньги, поэтому дело «юридически ничтожно».

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