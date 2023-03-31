KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Сериал «Семья». Новый сезон!

Видеотека Premier представляет новый сезон комедийного сериала «Семья». Напомним, лента рассказывает зрителям о том, как складывается жизнь разных поколений одной большой семьи. В центре внимания оказываются воспитывающие двоих детей Тимофей и Юля, готовящиеся к рождению первого ребёнка Вадик и Оля, а также подросток Паша,

который ещё проживает с родителями, но уже пытается войти во взрослую жизнь со всеми её испытаниями и прелестями.

Видеотека more.tv – Музыкальное шоу «Битва каверов». Премьера!

Видеотека more.tv представляет новое музыкальное шоу «Битва каверов». Как следует из названия, в этом проекте талантливые кавер-исполнители будут соревноваться за звание

лучших. Сорок команд будут предлагать зрителям новое звучание известных композиций, соревнуясь за главный приз — пять миллионов рублей. Они будут экспериментировать с

жанрами, чтобы представить популярные песни в новом формате. Оценивать старания музыкантов будут Клава Кока и Сергей Жуков совместно со зрителями в зале и приглашёнными звёздами.

Видеотека START – Сериал «Вампиры средней полосы»

Видеотека START радует зрителей оригинальным сериалом «Вампиры средней полосы». Комедийный детектив с Юрием Стояновым и Татьяной Догилевой рассказывает о крайне

необычной семье, проживающей в Смоленске и старающейся сохранить хотя бы какие-то крупицы человечности, несмотря на то, что они – вампиры. Герои не убивают людей, живут спокойно, не привлекая к себе особого внимания. Однажды в местном лесу появляются обескровленные тела жителей. Очевидно, что в городе появились другие вампиры, из-за которых опасность теперь грозит и главным героям.

Видеотека Premier – Мультсериал «Простоквашино». Новые серии!

Видеотека Premier радует юных зрителей продолжением любимого мультфильма «Простоквашино». События новых эпизодов разворачиваются в наше время в той же деревне Простоквашино. У Дяди Федора теперь есть младшая сестра Вера Павловна, которая завела себе крайне необычного питомца по кличке Тама-Тама. Остались, естественно, и другие известные персонажи, например, Матроскин и Шарик. Они успешно заведуют на собственной ферме и стараются не отставать от новинок современных технологий.

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

На официальном сайте www.kartinacanada.com вы можете с лёгкостью оформить трёхдневную подписку абсолютно бесплатно. Для желающих попробовать телеприставку в действии посетите наш Show Room в магазине по адресу: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC, H3X2H9 – здесь же можно приобрести и саму приставку.

Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9