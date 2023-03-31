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Новости Премьера нового шоу Cirque du Soleil состоится в Монреале
Фото: flixxy.com

Премьера нового шоу Cirque du Soleil состоится в Монреале

Виктория Христова Мар 31, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Премьера нового шоу Cirque du Soleil состоится в Монреале отключены 17 Просмотров

Cirque du Soleil возобновляет давнюю традицию, представляя мировую премьеру своего нового шоу Echo именно в Монреале, начиная со следующего месяца. Шоу обещает быть ярким, необычным, с художественными и технологическими инновациями.

 

Это уже 20-е шоу группы, цель которого – исследовать людей и животных и планеты, которую все мы населяем. Повествовательная основа будет идти от лица главной героини Future, динамичной и очень музыкальной девушки.

Она представляет новое поколение, которое смотрит на мир по-другому, описала ее образ креативный директор Шанталь Трамбле. Персонаж покажет влияние человеческой деятельности на Землю.

“Мы видим эволюцию, которая затем объединит людей с животными… Все вместе мы сможем перестроить этот мир, в котором хотим жить ”, – поделилась своими размышлениями Трамбле во время анонса шоу.

Публика заново откроет для себя акробатику, но визуально Echo будет отличаться от предыдущих постановок Цирка. “Благодаря нашей сценографии, цвету и звуку мы перенесемся в другое измерение. Мыстанем более современны. Цвет и звук будут представлены по-другому ”, – сказала Трамбле в интервью.

Центральным элементом этой постановки станет огромный куб высотой с двухэтажное здание. Это серьезная задача для команды, поскольку такая конструкция никогда не устанавливалась под шатром Cirque du Soleil.

Постановка, в которой участвуют около 40 артистов, изначально называлась Под тем же небом. Режиссер Мухтар Омар Шариф объяснил, что изменение на Echo было необходимо, чтобы лучше отразить сюжет и послание шоу.

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