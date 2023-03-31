Канада смягчила запрет на покупку жилья иностранцами

Поправки позволят некоторым иностранцам приобретать жилую недвижимость в Канаде при определённых обстоятельствах.

Закон о запрете покупки жилой недвижимости в Канаде иностранцами был принят парламентом в июне 2022 года и вступил в силу 1 января 2023 года. Однако на днях федеральное правительство объявило о поправках к этому закону, которые ослабляют некоторые ограничения для нерезидентов.

В соответствии с изначально принятым законом, неграждане, непостоянные жители и иностранные коммерческие предприятия с 1 января 2023 года не могли покупать жильё в Канаде — за некоторыми исключениями для иностранных студентов и временных жителей. Тем, кто нарушит запрет, грозит штраф в размере $10 000 и принудительная продажа купленной собственности.

Поправки теперь позволят некоторым иностранцам приобретать жилую недвижимость при определённых обстоятельствах, чтобы увеличить предложение жилья в Канаде, говорится в заявлении министерства жилищного строительства.

С этого момента обладатели разрешений на работу или лица, которым разрешено трудоустройство в Канаде, могут приобрести объект недвижимости для проживания во время работы в стране. У владельцев разрешений на работу должно быть 183 или более дней действия разрешения на момент покупки, и они не могут приобретать более одного жилого объекта.

Запрет теперь не будет распространяться на пустующие земли, предназначенные для жилой и смешанной застройки, поэтому иностранцы могут покупать такие земли с потенциалом использования их для жилой застройки.

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Ольга Успенская

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