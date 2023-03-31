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Новости Объявлено о крупном финансировании фармацевтического гиганта в Kirkland
Фото: technoline-group.ru

Объявлено о крупном финансировании фармацевтического гиганта в Kirkland

Виктория Христова Мар 31, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Объявлено о крупном финансировании фармацевтического гиганта в Kirkland отключены 18 Просмотров

Ранее в этом месяце федеральное правительство объявило о крупном взносе через свой Фонд стратегических инноваций в филиал фармацевтического гиганта на Западном острове.

 

Базирующаяся в Спокане компания Jubilant HollisterStier объявила о расширении своего местного предприятия на 100 миллионов долларов в июне прошлого года.

16 марта этого года мэр Киркленда Мишель Гибсон вместе с депутатом парламента Лак-Сен-Луи Фрэнсисом Скарпаледжиа, Пабло Родригесом, министром наследия Канады и лейтенантом Квебека, а также Крисом Прети и Дечебалом Георге из базирующегося в Киркленде Jubilant HollisterStier объявили об инвестициях в размере 24 миллионов долларов. Эти деньги предназначены для поддержки проекта компании стоимостью 108,3 миллиона долларов.

В заявлении правительства говорится, что “вклад увеличит возможности Jubilant HollisterStier по производству различных вакцин, включая мРНК”, что, в свою очередь, “повысит внутренний потенциал Канады и поможет гарантировать, что у нас есть хорошие возможности для защиты здоровья и безопасности канадцев”.

Провинция Квебек также внесла свой вклад, добавив еще 25 миллионов долларов на расширение Jubilant HollisterStier.

Скарпаледжиа, который курирует также Бе-д’Юрфе, Биконсфилд, Пуэнт-Клер, Сент-Анна-де-Бельвю, Сенневиль и часть Пьерфонд-Роксборо, назвал этот вклад “отличной новостью для экономики Западного острова и для репутации Квебека и Канады как лидера в области естественных наук”..”

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