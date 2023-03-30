За кулисами брокерской деятельности по недвижимости

Часто критикуемый потребителями и брокерами по недвижимости за неэффективность, саморегулируемый орган по брокерским операциям с недвижимостью Квебека (ICAIQ) открыл свои двери для публики в воскресенье на первом форуме общественного обмена в своем помещении в Броссар.

Мини-конференции, интерактивные занятия, имитация дисциплинарного слушания, около тридцати сотрудников ICAQ были на месте, чтобы ответить на вопросы покупателей, продавцов, любопытных или энтузиастов недвижимости.

На месте у потребителей даже была возможность подать жалобу на брокера по недвижимости и обсудить свои апелляции с сотрудниками ICAIQ.

Жереми Пикар из Сен-Жан-сюр-Ришелье наблюдал за инсценировкой дисциплинарного слушания, увидел объявление о мероприятии в Facebook, планирует продать свою собственность, чтобы приобрести новую. « Я хочу знать, что происходит за кулисами сделки с недвижимостью”,-уточняет он. Я хочу знать точную роль брокера и его обязанности во время сделки, чтобы быть хорошо подготовленным”.

В комнате, где сотрудники OACIQ объясняли, как онлайн проверить, есть ли у брокера жалобы, потребители обсуждали двойное представительство брокеров, которое не разрешено с июня 2022 года.

Вопреки тому, что мы, возможно, поняли, когда закон вступил в силу, маклер, который представляет продавца с брокерским договором купли-продажи, больше не может советовать покупателю, который представляет себя без посредника, купить указанную недвижимость, но маклер, представляющий продавца может по-прежнему действовать от имени покупателя, обеспечивая то, что на жаргоне называется справедливым обращением.

«Он собирается дать ему только объективную информацию. Он не может это представлять. Возможно, здесь есть недопонимание», — говорит Ме Сандра Барретт из OACIQ.

Me Barrette указывает, что предпочтительнее выбрать своего собственного брокера по недвижимости и не выбирать того, кого рекомендует брокер, продающий интересующую вас недвижимость, особенно если рассматриваемый брокер является частью того же агентства недвижимости.

Организация, миссией которой является защита населения, пользующегося услугами брокеров по недвижимости, также запустила в воскресенье свои первые подкасты, чтобы направлять покупателей и продавцов во время сделки с недвижимостью.

Следующий дискуссионный форум OACIQ состоится 15 июня с 11:00 до 14:00 в комплексе Desjardins в Монреале.

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы. Языки: русский, французский, английский