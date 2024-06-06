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Новости Велосипедист серьезно пострадал в Монреале после столкновения с автомобилем
Фото: ru.publika.md

Велосипедист серьезно пострадал в Монреале после столкновения с автомобилем

Степан Артемьевский Июн 6, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи Велосипедист серьезно пострадал в Монреале после столкновения с автомобилем отключены 71 Просмотров

Велосипедист серьезно пострадал после столкновения с автомобилем во вторник в Монреале.

 

Полиция Монреаля (SPVM) получила несколько звонков в службу 911 в 9 часов вечера по поводу инцидента на пересечении улиц Рашель и СенДоминик в районе ПлатоМонРуаяль.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, велосипедист, 36летний мужчина, лежал на земле и не мог двигаться, получив серьезные травмы. Он был доставлен в больницу.

Водитель транспортного средства, 57летний мужчина, не пострадал.

Согласно предварительной информации, автомобиль двигался в западном направлении по улице Рейчел и, доехав до перекрестка с улицей СенДоминик, повернул направо, сообщила представитель полиции Монреаля Кэролайн Шеврефис.

Именно в этот момент произошло столкновение с велосипедистом, который двигался на восток по Рейчелстрит по велосипедной дорожке.

Был установлен периметр безопасности, и расследование продолжается.

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