Велосипедист серьезно пострадал в Монреале после столкновения с автомобилем

Велосипедист серьезно пострадал после столкновения с автомобилем во вторник в Монреале .

Полиция Монреаля (SPVM) получила несколько звонков в службу 911 в 9 часов вечера по поводу инцидента на пересечении улиц Рашель и Сен–Доминик в районе Плато–Мон–Руаяль.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, велосипедист, 36–летний мужчина, лежал на земле и не мог двигаться, получив серьезные травмы. Он был доставлен в больницу.

Водитель транспортного средства, 57–летний мужчина, не пострадал.

“Согласно предварительной информации, автомобиль двигался в западном направлении по улице Рейчел и, доехав до перекрестка с улицей Сен–Доминик, повернул направо”, – сообщила представитель полиции Монреаля Кэролайн Шеврефис.

“Именно в этот момент произошло столкновение с велосипедистом, который двигался на восток по Рейчел–стрит по велосипедной дорожке“.

Был установлен периметр безопасности, и расследование продолжается.

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