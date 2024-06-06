Велосипедист серьезно пострадал в Монреале после столкновения с автомобилем

Полиция Монреаля (SPVM) получила несколько звонков в службу 911 в 9 часов вечера по поводу инцидента на пересечении улиц Рашель и Сен–Доминик в районе Плато–Мон–Руаяль.
Когда полицейские прибыли на место происшествия, велосипедист, 36–летний мужчина, лежал на земле и не мог двигаться, получив серьезные травмы. Он был доставлен в больницу.
Водитель транспортного средства, 57–летний мужчина, не пострадал.
“Согласно предварительной информации, автомобиль двигался в западном направлении по улице Рейчел и, доехав до перекрестка с улицей Сен–Доминик, повернул направо”, – сообщила представитель полиции Монреаля Кэролайн Шеврефис.
“Именно в этот момент произошло столкновение с велосипедистом, который двигался на восток по Рейчел–стрит по велосипедной дорожке“.
Был установлен периметр безопасности, и расследование продолжается.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.