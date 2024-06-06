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Новости Законодательное собрание Квебека единогласно осуждает идею сделать провинцию двуязычной

Законодательное собрание Квебека единогласно осуждает идею сделать провинцию двуязычной

Степан Артемьевский Июн 6, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Законодательное собрание Квебека единогласно осуждает идею сделать провинцию двуязычной отключены 75 Просмотров

В ходе голосования, получившего единодушную поддержку всех избранных должностных лиц, Национальное собрание решительно отвергает комментарии депутаталиберала Анджело Яконо о том, что Квебек был бы сильнее, если бы он официально был двуязычной провинцией.

 

Предложение было представлено во вторник министром французского языка Квебека ЖанФрансуа Робером вместе с членами Либеральной партии Квебека, Квебекской солидарности и Квебекской партии Квебека. Национальное собрание также хотело бы напомнить о своей богатой истории, отмеченной смелыми действиями по защите и обеспечению жизнеспособности своего единственного официального языка, французского.

В нем также утверждается без всяких нюансов, что сила квебекской нации, безусловно, заключается не в двуязычии, а в ее особом характере, с ее уникальной культурой и ярко выраженной франкоязычной спецификой.

По завершении голосования, в ходе которого 106 депутатов от MNA проголосовали лично или в электронном виде, заместитель председателя Палаты представителей Эрик Кэр попросил направить копию предложения в Палату общин и в федеральное управление по связям с общественностью.

В прошлый четверг Яконо вызвал бурю негодования, заявив, что Квебеку было бы выгодно стать официально двуязычной провинцией, а не использовать только французский в качестве официального языка.

Я считаю, что Квебек, и я считаю, что Канада, должны быть двуязычной страной, чтобы быть сильнее, а не просто одноязычной франкоязычной провинцией, потому что тогда вы будете изолированы от других, кто хочет изучать французский, сказал депутат, представляющий округ АльфредПеллан..

Представители Квебекского блока, Консервативной партии Канады и министр Квебека Симон ЖоленБарретт, который возглавлял реформу Хартии французского языка, осудили эти высказывания как неуважительные.

НьюБрансуик единственная официально двуязычная провинция в стране. В Квебеке единственным официальным языком является французский. В остальных восьми провинциях официальным языком является только английский.

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