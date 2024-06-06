Законодательное собрание Квебека единогласно осуждает идею сделать провинцию двуязычной

В ходе голосования , получившего единодушную поддержку всех избранных должностных лиц , Национальное собрание “ решительно отвергает “ комментарии депутата – либерала Анджело Яконо о том, что Квебек был бы сильнее , если бы он официально был двуязычной провинцией .

Предложение было представлено во вторник министром французского языка Квебека Жан–Франсуа Робером вместе с членами Либеральной партии Квебека, Квебекской солидарности и Квебекской партии Квебека. Национальное собрание также хотело бы напомнить “о своей богатой истории, отмеченной смелыми действиями по защите и обеспечению жизнеспособности своего единственного официального языка, французского“.

В нем также утверждается “без всяких нюансов“, что “сила квебекской нации, безусловно, заключается не в двуязычии, а в ее особом характере, с ее уникальной культурой и ярко выраженной франкоязычной спецификой“.

По завершении голосования, в ходе которого 106 депутатов от MNA проголосовали лично или в электронном виде, заместитель председателя Палаты представителей Эрик Кэр попросил направить копию предложения в Палату общин и в федеральное управление по связям с общественностью.

В прошлый четверг Яконо вызвал бурю негодования, заявив, что Квебеку было бы выгодно стать официально двуязычной провинцией, а не использовать только французский в качестве официального языка.

“Я считаю, что Квебек, и я считаю, что Канада, должны быть двуязычной страной, чтобы быть сильнее, а не просто одноязычной франкоязычной провинцией, потому что тогда вы будете изолированы от других, кто хочет изучать французский“, – сказал депутат, представляющий округ Альфред–Пеллан..

Представители Квебекского блока, Консервативной партии Канады и министр Квебека Симон Жолен–Барретт, который возглавлял реформу Хартии французского языка, осудили эти высказывания как неуважительные.

Нью–Брансуик – единственная официально двуязычная провинция в стране. В Квебеке единственным официальным языком является французский. В остальных восьми провинциях официальным языком является только английский.

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