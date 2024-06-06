Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Отдых Литературная страница Ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина
primamedia.ru

Ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина

Виктория Христова Июн 6, 2024 Литературная страница, Новости, Общество Комментарии к записи Ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина отключены 52 Просмотров

Ну, вот, «наше всё» отмечает очередной День Рождения – юбилейный. Во многих местах планеты проходят Дни русского языка, во многих точках земного шара читают стихи именинника. В общем, отдают дань Александру-свет Сергеевичу!

Мы тоже с дочкой перед сном читали сказки Пушкина. И уже в который раз, листая эту довольно старую, но очень любимую и дорогую моему сердцу книжку, задумываюсь: а ведь сколько в произведениях Пушкина устаревших, ныне почти забытых слов! Но ведь наши дети, порой рожденные на чужбине, все понимают, не переспрашивают, до всего додумываются в предложенном контексте!

«Ай да Пушкин! Ай да молодец!» Ну, да, согласна, это не цитата из письма Вяземскому, это моя мысль! Но в кавычки-то имею право взять!

Так, вот, об устаревших словах. Некоторые мы знаем, понимаем без каких-либо объяснений и словарей. «Черница» – монахиня, ибо подрясник и куколь у нее черного цвета. «Маковка» (в сказке о рыбаке и рыбке) – голова, темечко,ну, или макушка, если угодно.

«Светлица» – светлая, то есть чистая комната, в которой обычно жили незамужние, ну, или девушки. В ней не было печи и присутствовало лишь пару окон. Комната находилась на первом этаже избы. В этом все различия с горницей (от слова «горняя» – высокая, то есть на втором этаже или чердаке дома). И в ней, кстати, была печь и много окон. Помните, «В горнице моей светло, это от ночной звезды»… Из-за обилия окон звезды освещали такие помещения.

Ну, с ребенком мы почитали что-то из произведений именинника, но мысль не давала мне покоя долго. Сколько ведь слов интересных у Пушкина! А мы напичкали свою речь дурацкими англицизмами, и довольны вполне…

Мысли мои направили меня к моему «другу» – Жене Онегину, ну, вы его все знаете. Меня как-то осадили, что называть его Женей – не комильфо. Но есть у меня такая слабость – называть любимых мною героев вот так по-родному. И два любимых Жени – Онегин и Базаров, так случилось. Но убедили, постараюсь сегодня соблюсти официоз – исключительно ради нашего именинника!

Итак, помните, Онегин боливар надевал. А что такое этот самый боливар, знаете? Меж тем, он представляет собой шляпу-цилиндр, напоминающую ту, которую носил Симон Боливар – вождь южноамериканской революции в начале позапрошлого века. Отсюда, собственно, и название. Ну, как и у рукава-реглана.

А брегет, который тоже был у Евгения, что это? А это карманные часы с боем. Они тоже названы по имени своего изобретателя – Брегета. Тривиально, но замечательно на мой взгляд. А как еще войти в историю, не подскажете?

А вот у маман несостоявшейся подружки Евгения – Татьяны, был шлафор. Что сие такое, други моя? Халатик это ночной, тот, который без пуговиц, а запахивается и удерживается лишь пояском.

Ну, и еще к вам вопрос, уважаемые мои! Цитирую: «В любви считаясь инвалидом,

Онегин слушал с важным видом…» Ну, и так далее. Вопрос таков: чего это Евгений мой дорогой-то – инвалидом назначен? Не знаете? Тогда слушайте и запоминайте!

В пушкинские времена, то есть в начале позапрошлого века, «инвалидами» называли уволенных в отставку военных нижних (низших) чинов. То есть, это слово было синонимом сегодняшнего слова «ветеран». А Онегина Сан Сергеич (за это не отругаете? ) назвал так любя и шутливо: мол, поднаторел он в делах-то амурных, проказник эдакий…

А вот у уже упоминаемой мною Татьяны «розовая облатка сохнет на языке». Простите, что сохнет? Вы знаете это слово? Опять нет! Тогда опять рассказываю!

Это небольшой кусочек клейкой ленты, с помощью которого запечатывали конверты, как частные, так и с деловой корреспонденцией. С большой натяжкой скажу, что эта самая облатка – прабабушка сегодняшнего скотча, липкой ленты. Были эти самые облатки разные по цвету и форме. А фирменные были у государственных органов — суда, почты, разных министерств. Да, кстати, их с радостью и удовольствием коллекционировал Чарльз Дарвин, который не только рассказал миру откуда мы все произошли, но и был заядлым путешественником.

Вот такие дела, друзья! Про ланиты, тафту, сплин и изразцы писать не буду – это, надеюсь, известные слова.

Но вот чем хочу завершить… Скажите мне, на кой нам сдались все эти англицизмы, весь этот жаргон и непонятные звуки вместо слов? Почему мы не общаемся, а чатимся, почему мы не состоим в переписке, а текстуем друг другу, почему мы не оповещаем друг друга, а СМСимся? Почему??? Не мне ответьте – Пушкину, Ожегову, Далю, Розенталю и иже с ними…

Один великий человек, которого вы все знаете, и которого звали Михаилом Васильевичем Ломоносовым, сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Справедливо, на мой взгляд, сказал. И я сейчас не об истории, географии, медицине и прочих науках. Хотя и их нужно знать. Я – о нашем языке. Сколько всего мы не знаем, забыли, утеряли, посыпали пеплом, заменили на новомодные словечки… Будущее… Да, сами делайте выводы!

И читайте Пушкина! Внимательно читайте! Запоминая и узнавая такие старые, но такие красивые и настоящие слова! И когда ваши дети спросят вас о том, что такое чупрун, кичка или, скажем, просинец, вам будет что ответить!

С юбилеем великого Пушкина и с днем русского языка, други моя!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*