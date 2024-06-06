Ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина

Ну, вот, «наше всё» отмечает очередной День Рождения – юбилейный. Во многих местах планеты проходят Дни русского языка, во многих точках земного шара читают стихи именинника. В общем, отдают дань Александру-свет Сергеевичу!

Мы тоже с дочкой перед сном читали сказки Пушкина. И уже в который раз, листая эту довольно старую, но очень любимую и дорогую моему сердцу книжку, задумываюсь: а ведь сколько в произведениях Пушкина устаревших, ныне почти забытых слов! Но ведь наши дети, порой рожденные на чужбине, все понимают, не переспрашивают, до всего додумываются в предложенном контексте!

«Ай да Пушкин! Ай да молодец!» Ну, да, согласна, это не цитата из письма Вяземскому, это моя мысль! Но в кавычки-то имею право взять!

Так, вот, об устаревших словах. Некоторые мы знаем, понимаем без каких-либо объяснений и словарей. «Черница» – монахиня, ибо подрясник и куколь у нее черного цвета. «Маковка» (в сказке о рыбаке и рыбке) – голова, темечко,ну, или макушка, если угодно.

«Светлица» – светлая, то есть чистая комната, в которой обычно жили незамужние, ну, или девушки. В ней не было печи и присутствовало лишь пару окон. Комната находилась на первом этаже избы. В этом все различия с горницей (от слова «горняя» – высокая, то есть на втором этаже или чердаке дома). И в ней, кстати, была печь и много окон. Помните, «В горнице моей светло, это от ночной звезды»… Из-за обилия окон звезды освещали такие помещения.

Ну, с ребенком мы почитали что-то из произведений именинника, но мысль не давала мне покоя долго. Сколько ведь слов интересных у Пушкина! А мы напичкали свою речь дурацкими англицизмами, и довольны вполне…

Мысли мои направили меня к моему «другу» – Жене Онегину, ну, вы его все знаете. Меня как-то осадили, что называть его Женей – не комильфо. Но есть у меня такая слабость – называть любимых мною героев вот так по-родному. И два любимых Жени – Онегин и Базаров, так случилось. Но убедили, постараюсь сегодня соблюсти официоз – исключительно ради нашего именинника!

Итак, помните, Онегин боливар надевал. А что такое этот самый боливар, знаете? Меж тем, он представляет собой шляпу-цилиндр, напоминающую ту, которую носил Симон Боливар – вождь южноамериканской революции в начале позапрошлого века. Отсюда, собственно, и название. Ну, как и у рукава-реглана.

А брегет, который тоже был у Евгения, что это? А это карманные часы с боем. Они тоже названы по имени своего изобретателя – Брегета. Тривиально, но замечательно на мой взгляд. А как еще войти в историю, не подскажете?

А вот у маман несостоявшейся подружки Евгения – Татьяны, был шлафор. Что сие такое, други моя? Халатик это ночной, тот, который без пуговиц, а запахивается и удерживается лишь пояском.

Ну, и еще к вам вопрос, уважаемые мои! Цитирую: «В любви считаясь инвалидом,

Онегин слушал с важным видом…» Ну, и так далее. Вопрос таков: чего это Евгений мой дорогой-то – инвалидом назначен? Не знаете? Тогда слушайте и запоминайте!

В пушкинские времена, то есть в начале позапрошлого века, «инвалидами» называли уволенных в отставку военных нижних (низших) чинов. То есть, это слово было синонимом сегодняшнего слова «ветеран». А Онегина Сан Сергеич (за это не отругаете? ) назвал так любя и шутливо: мол, поднаторел он в делах-то амурных, проказник эдакий…

А вот у уже упоминаемой мною Татьяны «розовая облатка сохнет на языке». Простите, что сохнет? Вы знаете это слово? Опять нет! Тогда опять рассказываю!

Это небольшой кусочек клейкой ленты, с помощью которого запечатывали конверты, как частные, так и с деловой корреспонденцией. С большой натяжкой скажу, что эта самая облатка – прабабушка сегодняшнего скотча, липкой ленты. Были эти самые облатки разные по цвету и форме. А фирменные были у государственных органов — суда, почты, разных министерств. Да, кстати, их с радостью и удовольствием коллекционировал Чарльз Дарвин, который не только рассказал миру откуда мы все произошли, но и был заядлым путешественником.

Вот такие дела, друзья! Про ланиты, тафту, сплин и изразцы писать не буду – это, надеюсь, известные слова.

Но вот чем хочу завершить… Скажите мне, на кой нам сдались все эти англицизмы, весь этот жаргон и непонятные звуки вместо слов? Почему мы не общаемся, а чатимся, почему мы не состоим в переписке, а текстуем друг другу, почему мы не оповещаем друг друга, а СМСимся? Почему??? Не мне ответьте – Пушкину, Ожегову, Далю, Розенталю и иже с ними…

Один великий человек, которого вы все знаете, и которого звали Михаилом Васильевичем Ломоносовым, сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Справедливо, на мой взгляд, сказал. И я сейчас не об истории, географии, медицине и прочих науках. Хотя и их нужно знать. Я – о нашем языке. Сколько всего мы не знаем, забыли, утеряли, посыпали пеплом, заменили на новомодные словечки… Будущее… Да, сами делайте выводы!

И читайте Пушкина! Внимательно читайте! Запоминая и узнавая такие старые, но такие красивые и настоящие слова! И когда ваши дети спросят вас о том, что такое чупрун, кичка или, скажем, просинец, вам будет что ответить!

С юбилеем великого Пушкина и с днем русского языка, други моя!

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