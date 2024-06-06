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Полиция проводит обыски на Западном острове

Степан Артемьевский Июн 6, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи Полиция проводит обыски на Западном острове отключены 98 Просмотров

Десятки сотрудников полиции Квебека проводят многочисленные рейды на Западном острове Монреаля во вторник в связи с предполагаемой аферой с бабушками и дедушками.

 

Расследование началось в августе 2022 года и привело к проведению пяти обысков в НотрДамдеИльПерро, ВодрейДорионе и ПуэнтКлере.

В операции участвуют около 50 сотрудников, возглавляемых подразделением по борьбе с организованной преступностью, известным как Национальный комитет по борьбе с организованной преступностью (ENRCO)

В состав Монреальского подразделения входят сотрудники полиции Квебека, полиции Монреаля (SPAM), полиции уровня, полиции провинции Онтарио, КККП и Агентства пограничных служб Канады.

Полиция пока не сообщила, был ли ктолибо арестован.

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