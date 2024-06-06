Направляетесь в центр Монреаля на Гран-при? Возможно, лучше оставить свой автомобиль дома

В Монреале стартует Гран-при Формулы-1, и городские власти просят всех, кто собирается отправиться в центр города в эти выходные, оставить свой автомобиль дома.

“Это большой уик-энд. В эти выходные состоится Гран-при Формулы-1”, – сказал Филипп Сабурин, представитель администрации Монреаля. “Если вы хотите принять в нем участие…вам лучше воспользоваться общественным транспортом, взять велосипед или отправиться пешком”.

По его оценкам, в день проведения “Формулы-1” в центре города может собраться около 100 000 человек.

“Мы привыкли к тому, что крупные соревнования проходят в центре города”, – сказал Сабурин. “Мы знаем, что 95% людей, которые приедут на Гран-при Канады Формулы-1, будут добираться на метро. Лучшим способом добраться на работу, особенно в эти выходные, будет общественный транспорт”.

“Единственный способ насладиться всеми этими фестивалями, приезжающими в Монреаль, – это воспользоваться общественным транспортом: метро, автобусами… Поездом REM с Южного побережья или, если вы из Лаваля, почему бы вам не попробовать SRB?” Предлагает Сабурин. “Существует все больше и больше альтернатив самостоятельному вождению”.

Мартин Жирар, представитель министерства транспорта Квебека, повторяет совет Сабурина.

“Безусловно, такие соревнования, как Гран-при Канады “Формулы-1″, влияют на дорожное движение, поэтому мы рекомендуем людям пользоваться общественным транспортом”, – сказал он. “Планируйте свою поездку. Вы можете ожидать, что в выходные на острове Монреаль будет больше автомобилей, чем когда-либо”.

Сабурин отмечает, что город не планирует выдавать новые разрешения на строительство в течение напряженных выходных, но работы, которые уже ведутся, будут продолжены.

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