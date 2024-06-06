Что вы знаете о пионах?

В древнегреческой мифологии я, честно говоря, профан. Ну, основы всем известные и у меня на слуху, а вот глубже копнуть – все недосуг… Но кое-что я запомнила, например, из прочтения «Иллиады» и «Одиссеи» – двух совершенно потрясающих и бессмертных произведений Гомера.

Ну, да, школьная программа, но не ставшая тривиальной и менее увлекательной для меня даже спустя 30 лет после окончания школы.

Так, вот! Помните Ареса, сына Зевса и Геры, одного из двенадцати олимпийских богов? В одной из битв его тяжело ранят, полуживого доставляют на Олимп, и уж там один из эскулапов приводит его в чувства и исцеляет.

Аид, бог царства мертвых, пронзенный стрелой Геракла, также получает исцеление от этого же эскулапа.

Слово «эскулап» я не просто так здесь употребила. Да, таких людей можно назвать лекарями, целителями, врачевателями… Но вот именно слово «эскулап» к нам тоже пришло от Гомера. Эскулап или Асклепий – древнегреческий бог медицины. А того доктора, который исцелял на Олимпе, звали Пеан…

К чему я вообще все это начала? Наверное, догадались уже… Пионы распустились! Идешь по городу и наслаждаешься их цветением! Такие яркие, крупноголовые, в окраске сортов которых присутствуют различные оттенки белого, жёлтого, оранжевого и красного цвета. В общем – заглядение!

Да, так вот, свое название этот красавец получил как раз в честь того самого эскулапа с Олимпа. А почему? Да потому что пион – это целая аптека!

Судите сами: в корне пиона содержится множество различных химических соединений, которые очень ценятся в гомеопатической среде. Он применяется для лечения подагры, затягивания желудочной язвы, для борьбы с ревматизмом и малярией, как анестетик при зубной боли и даже для повышения лактации у кормящих матерей. Ну, полезнейший же цветок в самом-то деле!

Но это еще не все, друзья! Тот самый корень пиона, но уже настоянный на спирту, имеет различные лечебные свойства. В медицине такие настойки из пиона назначаются людям с плохим аппетитом и пищеварением, страдающим бессонницей и нервными расстройствами. Также спиртовая настойка из корня пиона лечит многие заболевания сердечно-сосудистой системы.

Вот такой потрясающий цветок! Кстати, первыми, кто стал широко использовать лечебные свойства пиона, были китайцы. Ему там поклонялись, а простые смертные не имели права его выращивать. Из Китая он и попал в Европу. Сегодня в Китае пион также считают цветком с божественными силами.

Китайцы, кстати говоря, заметили, что лепестки пиона не вянут около трех недель, поэтому в Китае его называют «цветком двадцати дней».

Вот, собственно, о чем я и хотела написать сегодня. Проходя мимо куста цветущих пионов, от души рекомендую вам подышать их потрясающим ароматом, полюбоваться их грациозностью и мощью! А на досуге – перечитать Гомера, вспомнив о докторе Пеане. В век сумасшедших новостей, классика – это спасение и услада!

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