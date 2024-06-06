Хотите услышать хорошую новость в недвижимости?

Банк Канады объявил в среду о первом снижении ключевой процентной ставки за более чем четыре года, снизив ее на четверть процентного пункта до 4,75%.

«Если инфляция продолжит замедляться, а данные продолжат укреплять нашу уверенность в том, что она движется к целевому показателю в 2%, разумно ожидать дальнейшего снижения процентных ставок», — сказал управляющий Центральным банком г-н Маклем,

Он также подтвердил, что Банк Канады не хочет слишком быстро снижать ключевую ставку, чтобы «не поставить под угрозу прогресс, достигнутый в нашей борьбе с инфляцией». По словам г-на Маклема, по-прежнему существуют риски повторного ускорения инфляции, например, если « если цены на жилье в Канаде вырастут быстрее, чем ожидалось, или если рост заработной платы останется высоким по сравнению с производительностью». Министр финансов Христя Фриланд сказала, что Канада — первая страна G7, где процентные ставки были снижены. Наш экономический план работает, и это очень хорошая новость для Канады и канадцев».

Годовая инфляция в Канаде в последние месяцы стабильно снижалась, достигнув в апреле 2,7%.

В дальнейшем Банку Канады необходимо будет пересмотреть данные по инфляции за май и июнь, прежде чем принять следующее решение по процентной ставке, запланированное на 24 июля. Канадская экономика ослабла под тяжестью высоких процентных ставок. Экономический рост в первом квартале оказался ниже прогнозов экономистов, а уровень безработицы стабильно рос, достигнув в апреле 6,1%.

«Хотя единовременное снижение ставок не оживит экономику в одночасье, оно сигнализирует потребителям и бизнесу о начале постепенного и упорядоченного цикла снижения ставок, который продлится в течение следующих полутора лет, сказал Ту Нгуен, экономист RSM Canada. «Восстановление экономики может начаться сейчас и ускориться в 2025 году», — добавила она.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.