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Экономика Недвижимость Хотите услышать хорошую новость в недвижимости?

Хотите услышать хорошую новость в недвижимости?

Olga Ouspenski Июн 6, 2024 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Хотите услышать хорошую новость в недвижимости? отключены 48 Просмотров

Банк Канады объявил в среду о первом снижении ключевой процентной ставки за более чем четыре года, снизив ее на четверть процентного пункта до 4,75%.

 

«Если инфляция продолжит замедляться, а данные продолжат укреплять нашу уверенность в том, что она движется к целевому показателю в 2%, разумно ожидать дальнейшего снижения процентных ставок», — сказал управляющий Центральным банком г-н  Маклем,
Он также подтвердил, что Банк Канады не хочет слишком быстро снижать ключевую ставку, чтобы «не поставить под угрозу прогресс, достигнутый в нашей борьбе с инфляцией».

По словам г-на Маклема, по-прежнему существуют риски повторного ускорения инфляции, например, если « если цены на жилье в Канаде вырастут быстрее, чем ожидалось, или если рост заработной платы останется высоким по сравнению с производительностью».

Министр финансов Христя Фриланд сказала, что Канада — первая страна G7, где процентные ставки были снижены. Наш экономический план работает, и это очень хорошая новость для Канады и канадцев».
Годовая инфляция в Канаде в последние месяцы стабильно снижалась, достигнув в апреле 2,7%.

В дальнейшем Банку Канады необходимо будет пересмотреть данные по инфляции за май и июнь, прежде чем принять следующее решение по процентной ставке, запланированное на 24 июля.

Канадская экономика ослабла под тяжестью высоких процентных ставок. Экономический рост в первом квартале оказался ниже прогнозов экономистов, а уровень безработицы стабильно рос, достигнув в апреле 6,1%.

«Хотя единовременное снижение ставок не оживит экономику в одночасье, оно сигнализирует потребителям и бизнесу о начале постепенного и упорядоченного цикла снижения ставок, который продлится в течение следующих полутора лет, сказал Ту Нгуен, экономист RSM Canada.

«Восстановление экономики может начаться сейчас и ускориться в 2025 году», — добавила она.

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