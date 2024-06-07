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Новости В США отмечают рост нелегальной миграции из Канады
Когда очень хочется стать канадцем. Демонстрация под офисом Франсуа Лего с требованием предоставить статус постоянного жителя всем трудящимся-мигрантам и просителям убежища. Монреаль, ноябрь 2020. Фото Грэма Хьюза

В США отмечают рост нелегальной миграции из Канады

Степан Артемьевский Июн 7, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В США отмечают рост нелегальной миграции из Канады отключены 13 Просмотров

Эта тревожная ситуация вызывает серьезные опасения у американских властей и специалистов по борьбе с нелегальной миграцией.

 

Увеличение числа инцидентов связано с усилением деятельности транснациональных преступных организаций, которые занимаются нелегальной перевозкой людей.

Они используют различные маршруты и методы, что затрудняет контроль и предотвращение таких случаев.

Следует также отметить, что нелегальная миграция через Канаду в США становится все более организованной и продуманной.

Преступные группировки активно используют различные виды транспорта и технологий, чтобы обходить законы и проникать через границу незаконно.

Власти обеих стран должны срочно принять меры для пресечения этой тенденции и защиты своих границ.

Этот провал в контроле над нелегальной миграцией также поднимает вопрос о необходимости укрепления границ и сотрудничества между Канадой и Соединенными Штатами для борьбы с организованным преступным элементом.

Необходимо разработать и внедрить более эффективные стратегии контроля и надзора, чтобы предотвратить дальнейший рост нелегальной миграции и защитить законных граждан от возможных угроз и преступных элементов, которые могут воспользоваться этой ситуацией.

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