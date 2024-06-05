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Общество Здоровье, медицина Квебек хочет предоставить фармацевтам еще больше полномочий
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Квебек хочет предоставить фармацевтам еще больше полномочий

Степан Артемьевский Июн 5, 2024 Здоровье, медицина, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Квебек хочет предоставить фармацевтам еще больше полномочий отключены 13 Просмотров

Президент Казначейского совета Соня Лебель представит во вторник законопроект, расширяющий полномочия некоторых специалистов, таких как фармацевты.

 

Информация, впервые опубликованная TVA Nouvelles, была подтверждена Канадской прессе в понедельник утром источниками, близкими к делу.

Законопроект направлен на обновление Профессионального кодекса, что является давним требованием профессиональных организаций, с целью улучшения практики оказания медицинской помощи.

Например, это дало бы фармацевтам большую гибкость и позволило бы большему числу медицинских работников ставить диагнозы психического здоровья, сказал источник.

Согласно сообщениям, цель состоит в том, чтобы “упростить систему Квебека” и “сделать здравоохранение и услуги, предлагаемые профессионалами, более доступными”.

Законопроект представлен как первая “очень важная” веха в реформе, объявленной LeBel прошлой осенью.

Всего закон затронет 46 профессионалов.

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