Квебек хочет предоставить фармацевтам еще больше полномочий

Информация, впервые опубликованная TVA Nouvelles, была подтверждена Канадской прессе в понедельник утром источниками, близкими к делу.
Законопроект направлен на обновление Профессионального кодекса, что является давним требованием профессиональных организаций, с целью улучшения практики оказания медицинской помощи.
Например, это дало бы фармацевтам большую гибкость и позволило бы большему числу медицинских работников ставить диагнозы психического здоровья, сказал источник.
Согласно сообщениям, цель состоит в том, чтобы “упростить систему Квебека” и “сделать здравоохранение и услуги, предлагаемые профессионалами, более доступными”.
Законопроект представлен как первая “очень важная” веха в реформе, объявленной LeBel прошлой осенью.
Всего закон затронет 46 профессионалов.
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