Центру Radisson, помогающему монреальцам, испытывающим трудности с передвижением, грозит выселение

Это пос л едняя из р яда общ е ственных гр у пп, к оторые вынуждены покинуть с вои офисы. Э велин Н гепи гово р ит, что посл е долгих л е т, пров е денных в инв а лидно м кресле, она снова научилас ь жит ь в Ra d isso n Cent r e на б ульваре Рене- Леве к. “И мен но здесь я учи лась йоге, ги мнастике, ка р атэ и даже плав а ла на б а йдарках” , – ска з ала Нгепи.

Но центр вынужден переехать после того, как региональное управление здравоохранения, которому принадлежит здание, решило не продлевать аренду — катастрофическое решение для клиентов, которые протестовали во время обеденного перерыва. Найти новое здание оказывается чрезвычайно сложной задачей, особенно для некоммерческой организации.

“Но, учитывая тот факт, что наши помещения адаптированы и доступны, найти их еще сложнее. кроме того, они доступны по цене, поскольку мы являемся общественным центром”, – сказал Бенуа Верже-Демерс, ответственный за досуг и молодежные мероприятия в Radisson Centre.

Региональный совет CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal заявляет, что ему крайне необходимо освободить это помещение для размещения людей с проблемами психического здоровья.

“Нам нужно пространство, чтобы предоставлять услуги населению, проживающему на нашей территории, особенно населению с особенностями психического здоровья”, – сказал представитель CIUSSS Жан-Николя Обэ. CIUSSS также сообщает, что центр получил уведомление три года назад.

Выселение Radisson Centre – не единственное. В прошлом месяце другой департамент здравоохранения также освободил помещения, занимаемые “Рикошетом” — единственным приютом для бездомных на Западном острове, в результате чего его насельникам некуда было идти.

В Park Extension и Ahuntsic еще два центра, предлагающие услуги малообеспеченным слоям населения, также были уведомлены о том, что они должны освободить свои помещения, предоставленные Монреальским центром школьного обслуживания.

“Мы подозреваем, что правительство хочет, чтобы его здания были более экономичными, а некоммерческие организации, подобные нам, не вписываются в эту модель”, – сказала Мари-Андре Пейншо-Матье, давний общественный организатор.

По его словам, риск потери подобных помещений в долгосрочной перспективе, скорее всего, приведет к увеличению спроса на дорогостоящие экстренные службы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.