В нескольких школах Квебека есть классы с кондиционерами

С приближением лета учащиеся начальной и старшей школы по всему Монреалю говорят , что им страшно находиться в классе из – за отсутствия кондиционеров .

“Там тяжело“, – сказал Хайям Сезар–Мохаммед, ученик 4–й средней школы Уэстмаунт Хай. “Здесь жарко. Очень потно. Это тяжело“. На самом деле, в очень немногих школах Квебека есть классы с кондиционерами.

“Я думаю, что стоимость, вероятно, непомерно высока. Это не то, что школьные советы могли бы себе позволить самостоятельно“, – сказал Майк Коэн, представитель Школьного совета английского языка Монреаля (EMSB).

“Вероятно, правительство тоже не может себе этого позволить”. Коэн говорит, что в некоторых комнатах есть кондиционеры, как, например, в библиотеке начальной школы Вердана, но ни в одном классе их нет.

По данным школьного совета Лестера Б. Пирсона (LBPSB), только четыре из 44 школ полностью оборудованы кондиционерами. Учитывая возросшую вероятность сильной жары в течение учебного года из-за изменения климата, некоторые родители говорят, что не понимают, почему покупка кондиционеров не является приоритетной задачей. “По крайней мере, у них есть вентиляторы, которые могут помочь, но я думаю, что кондиционер мог бы стать ключевым капиталовложением“, – сказал родитель Джерри Тэм.

В ответ на критику министр образования Квебека Бернард Дрейнвилль обвинил в этом стареющую инфраструктуру. “Учителя или родители, покупающие кондиционеры, если они хотят установить их в классе, при условии соблюдения технических требований, должны выяснить, позволят ли им это делать“, – сказал он. Он утверждает, что правительство уделяет особое внимание модернизации зданий, и просит школы проявлять гибкость.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.