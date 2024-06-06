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Новости В нескольких школах Квебека есть классы с кондиционерами

В нескольких школах Квебека есть классы с кондиционерами

Виктория Христова Июн 6, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Образование Комментарии к записи В нескольких школах Квебека есть классы с кондиционерами отключены 73 Просмотров

С приближением лета учащиеся начальной и старшей школы по всему Монреалю говорят, что им страшно находиться в классе изза отсутствия кондиционеров.

 

Там тяжело, сказал Хайям СезарМохаммед, ученик 4й средней школы Уэстмаунт Хай. Здесь жарко. Очень потно. Это тяжело. На самом деле, в очень немногих школах Квебека есть классы с кондиционерами.

Я думаю, что стоимость, вероятно, непомерно высока. Это не то, что школьные советы могли бы себе позволить самостоятельно, сказал Майк Коэн, представитель Школьного совета английского языка Монреаля (EMSB).

Вероятно, правительство тоже не может себе этого позволить”. Коэн говорит, что в некоторых комнатах есть кондиционеры, как, например, в библиотеке начальной школы Вердана, но ни в одном классе их нет.

По данным школьного совета Лестера Б. Пирсона (LBPSB), только четыре из 44 школ полностью оборудованы кондиционерами. Учитывая возросшую вероятность сильной жары в течение учебного года из-за изменения климата, некоторые родители говорят, что не понимают, почему покупка кондиционеров не является приоритетной задачей. По крайней мере, у них есть вентиляторы, которые могут помочь, но я думаю, что кондиционер мог бы стать ключевым капиталовложением, сказал родитель Джерри Тэм.

В ответ на критику министр образования Квебека Бернард Дрейнвилль обвинил в этом стареющую инфраструктуру. Учителя или родители, покупающие кондиционеры, если они хотят установить их в классе, при условии соблюдения технических требований, должны выяснить, позволят ли им это делать, сказал он. Он утверждает, что правительство уделяет особое внимание модернизации зданий, и просит школы проявлять гибкость.

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