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Жилой дом.

Одна надежда на родителей при покупке недвижимости

Olga Ouspenski Июн 5, 2024 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Одна надежда на родителей при покупке недвижимости отключены 69 Просмотров

Почти треть первых покупателей жилья в Квебеке получили финансовую поддержку от своих семей на покупку своей первой недвижимости в этом году. Тенденция, которая усиливается на все более и более недоступном рынке недвижимости.


В марте 2023 года Флоренс и Феликс  приобрели квартиру площадью 1000 квадратных футов на третьем этаже многоквартирного дома, « ставшую мечтой » для тридцатилетней девушки.

Молодожены хорошо зарабатывают на жизнь : она-менеджером известного ресторана в Монреале, он-шеф-поваром в другом престижном заведении. « Но если бы не помощь моих родителей, нам пришлось бы дольше ждать, прежде чем купить свое жилье»,-говорит Флоренс Фортин-Хоул.

Родители молодой женщины отдали ей почти 20 % от общей стоимости кондоминиума. По ее словам, без этого подарка покупка квартиры просто не была бы разумным выбором. “Нам, конечно, следовало бы взять больше из своего кармана и урезать деньги на развлечения».

Случай с Флоренс  далеко не единичный. Согласно опросу канадской ипотечной и жилищной компании (SCHL), проведенному в 2024 году, в этом году не менее 31% первых покупателей жилья в Квебеке получили пожертвование на первоначальный взнос.

По словам Карин Казо, экономиста Ассоциации специалистов в области строительства и жилищного строительства Квебека (APCHQ), в ближайшие годы можно ожидать увеличения этого явления. « Эта тенденция усиливается во всех провинциях и особенно в Квебеке”,- уточняет она.

Согласно опросу 2024 года, большая часть денежных сумм, полученных покупателями, поступила от родителей покупателя (20%), в то время как остальная часть поступила от других членов семьи.

Вывод, который мало удивляет Флоренс . « Большинство моих друзей, купивших дом, получили помощь от своих родителей, но, возможно, это связано с моим социально-экономическим статусом», – комментирует она, считая, что принадлежит к среднему классу.

Это явление является симптомом все более недоступного рынка недвижимости, согласно которому « доступность жилья находится на наихудшем уровне за последние 30 лет .

Статистическое управление Канады также наблюдало историческое снижение доли владения недвижимостью в Квебеке по данным переписи 2021 года, когда она снизилась на 1,4 процентных пункта. Это первый случай с начала этого финансового года 50 лет назад.

Среднестатистический покупатель с трудом получает доступ к недвижимости. « Чтобы претендовать на  дом по средней цене, требуется доход в размере 137 657 долларов на семью», – говорит Карин Казо. Однако, согласно данным Института статистики Квебека (ISQ), средний чистый доход пары с двумя детьми в Квебеке в 2021 году составил 119 820 долларов.

Флоренс  подчеркивает, что сегодня быть собственником жилья-это непростая задача, поскольку крупные выплаты по ипотечному кредиту зависят от высоких процентных ставок. « Но, честно говоря, я считаю себя по-настоящему счастливой, я знаю, что не всем сегодня повезло получить доступ к собственности»,-добавляет она.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

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