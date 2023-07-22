Кинофестиваль Fantasia приглашает любителей кино фантазийного (и не только фантазийного) кино

C 20 июля по 9 августа в Монреале большой кинопраздник – проводится традиционный и всемирно известный кинофестиваль Fantasia.

Двадцать седьмой Международный кинофестиваль Фантазия открыт. В этом году в программе фильмы из Канады, США, Японии, Чехии, Южной Кореи, Франции, Сербии, Великобритании, Китая, Германии, Австралии, Бангладеш и других стран. Проводятся ретроспективы корейского кино и фильмов о “мрачных фантастических мирах”

Фестиваль кино Fantasia – это популярный фестиваль жанрового кино, который проводится ежегодно в Монреале. Это одно из самых значительных международных событий, посвященных жанру фэнтези, хоррора, анимации и экспериментального кино.

Фестиваль был основан в 1996 году и с тех пор привлекает любителей кино со всего мира. В рамках фестиваля показываются как полнометражные фильмы, так и короткометражки, в том числе и независимые работы. А от большинства других мировых кинофестивалей Fantasia отличается тем, что в программе этого праздника часто представлены нестандартные, инновационные и часто провокационные проекты.

Одной из уникальных особенностей Fantasia является его широкий жанровый спектр. Несмотря на название, на фестивале демонстрируются не только фэнтези-фильмы, но и картины в таких жанрах как научная фантастика, хоррор, анимация, киберпанк, драма, комедия и многие другие.

Фестиваль также известен своими мастер-классами, семинарами и встречами с режиссерами, актерами и другими представителями киноиндустрии. Fantasia проводит конкурсы и вручает награды за лучшие фильмы в различных категориях.

Одним словом, Фестиваль кино Fantasia – это важное событие в мире кино, представляющее платформу для творцов жанрового кино со всего мира и демонстрирующее новейшие тенденции и достижения в этом направлении.

К сожалению, в этом году на фестиваль не смогут приехать американские актёры, уже давшие согласие на участие – причина понятна, забастовка гильдии актёров. Так что приезд Николаса Кейджа отменён.

Цены на билеты – от 11 долларов, но при покупке групповых билетов и абонементов на десять и больше сеансов серьёзные скидки.

Кинозалы, в которых состоятся показы в рамках программы фестиваля, и адреса залов:

Auditorium des diplômés de la SGWU (Théâtre Hall) – 1455 boulevard de Maisonneuve O.

Salle J.A. De Sève – 1400 boulevard de Maisonneuve O.

Cinémathèque québécoise – 335 boulevard de Maisonneuve E.

Cinéma du Musée – 1379-A Sherbrooke St W, Montreal, QC H3G 1K3

York Amphitheatre – 1515 rue Sainte-Catherine O. EV 1.615 – 1er étage

Cinéma Quartier Latin

Cinéma Moderne – 5150 St Laurent Blvd

Société des arts technologiques – 1201 St Laurent Blvd

Théâtre Ste-Catherine – 264 St Catherine St E

McKibbin’s – 1426 Bishop St, 2nd Floor.