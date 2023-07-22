В университете Винчестера убрали памятник Грете Тунберг

Статуя Греты Тунберг была убрана за пределы территории университета Винчестера, Великобритания.

Статуя Греты Тунберг была убрана за пределы территории университета Винчестера, Великобритания.

Сообщается, что скульптуру собираются перенести и переустановить в менее посещаемом дворе, расположенном рядом со зданием.

Монумент был открыт в 2021 году. Однако руководство университета отметило неуважительное отношение студентов к памятнику и в конце концов приняло решение убрать его под предлогом обветшания конструкции монумента.

Представитель Винчестерского университета сказал, что памятник переместили, «чтобы обеспечить более устойчивое основание для статуи, чтобы ею можно было наслаждаться долгие годы».

Он обошелся университету в 24 тысячи фунтов и далеко не все студенты поддержали решение администрации.

Грета Тунберг, юная активистка из Швеции, после речи в ООН стала самый обсуждаемой фигурой в социальных сетях.

23 сентября 2019 г. на открытии саммита она высказала все, что думает об ООН и происходящем в мире.

«Все это неправильно. Я не должна быть здесь, мне следовало бы вернуться в школу. Своими пустыми речами вы украли мои мечты и мое детство. Начинается массовое вымирание, но все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете!», – заявила она.