В США на аукционе продают служебный лимузин ЗиЛ-41045 Михаила Горбачева

В США через аукцион Bring a Trailer продают советский лимузин ЗиЛ-41045, который был выпущен в 1985 году.

В США через аукцион Bring a Trailer продают советский лимузин ЗиЛ-41045, который был выпущен в 1985 году. Пробег автомобиля составляет 53 000 километров. Машина находится в Нью-Джерси, а продавец утверждает, что именно этот ЗИЛ возил генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева.

Машина до 2001 года была в ведомстве управделами президента России, после чего лимузин списали и продали частному лицу. Нынешний владелец приобрел ЗИЛ-41045 в 2014 году.

Салон автомобиля отдела натуральной кожей, велюром и деревом. Также установлена климатическая система, аудиосистема марки «Радиотехника» и кассетный проигрыватель «Вильма». Также установлены два телефона спецсвязи.

Под капотом установлен двигатель V8 рабочим объемом 7,7 литра мощностью 315 лошадиных сил и трехступенчатая автоматическая коробка передач. Привод у лимузина — задний.

На данный момент за машину предлагают сумму 50 000 долларов. Каким образом служебный автомобиль Михаила Горбачева попал в США на сайте аукциона не сообщается.

В прошлом году в России продавали другой лимузин, который также числился в качестве служебного автомобиля Михаила Горбачева. Тогда, за автомобиль ЗИЛ-4104, выпущенный в 1989 году просили 20 млн рублей.