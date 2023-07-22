Цены на жилье останутся устойчивыми, несмотря на неоднократные повышения процентных ставок

Ожидайте, что цены на жилье в Монреале останутся высокими даже после неоднократных повышений процентных ставок.

Ожидайте, что цены на жилье в Монреале останутся высокими даже после неоднократных повышений процентных ставок.

Политики Банка Канады в среду повысили процентную ставку “овернайт” до пяти процентов, что является самым высоким показателем с 2001 года. Это стало 10-м повышением с февраля 2022 года, когда базовая ставка составляла 0,25 процента.

Тем не менее, растущая стоимость заимствований не привела к резкому снижению цен на жилье, как прогнозировали некоторые аналитики. Согласно данным Royal LePage, совокупная цена дома в Большом Монреале снизилась всего на 2,4 процента в годовом исчислении во втором квартале до 571 800 долларов.

По данным брокерской фирмы, по сравнению с первым кварталом цены на жилье фактически выросли на 3,7%. Royal LePage рассчитывает совокупные цены, используя средневзвешенное значение медианных значений по всем собранным типам жилья. Цифры включают в себя цены как на вторичную продажу, так и на недавно построенное жилье.

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