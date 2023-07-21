KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Детективный сериал «Историк». Новый сезон!

Видеотека Premier предлагает посмотреть новый сезон необычного детективного сериала «Историк». Главный герой ведёт двойную жизнь. Днём Андрей Изворин преподаёт историю в университете, а вечером рисует комиксы под псевдонимом Хантер. Но окажется, что есть у него и третья сторона – детективная! Андрей считает, что любое преступление, которое не раскрыли или за которое осудили невиновного, всегда повторяется. Такая теория в сочетании со знанием истории помогает герою раскрывать самые громкие дела маньяков.

Видеотека more.tv – Сериал «Аврора»

Видеотека more.tv предлагает посмотреть чёрную комедию под названием «Аврора». Сериал расскажет о Саше Зориной, которая в 10 лет стала известной благодаря главной роли в блокбастере «Аврора». Сейчас же, спустя 15 лет, героиня работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств. Она много пьет и с трудом пытается вернуть былой актёрский успех. После громкого празднования своего 25-го дня рождения она осознаёт, что практически ничего не помнит за последние четыре недели. В попытке восстановить события Саша столкнётся с призраками прошлого, которое окажется более мрачным, чем она думала.

Видеотека START – Сериал «Содержанки».

Видеотека START дарит зрителям эксклюзивную возможность посмотреть все серии нашумевшего сериала «Содержанки». Одна из самых громких, откровенных и дорогих премьер русского телевидения вернулась на экраны с новыми сюжетными линиями. В центре внимания оказываются герои из абсолютно разных социальных категорий, которые хотят получить от жизни всё! Разумеется, столица не радует подобным своих гостей и жителей бесплатно – за всё необходимо платить. Но готовы ли на такую плату главные герои этого проекта?

Видеотека Premier – Караоке-передача «Бурёнка Даша»

Замечательное сочетание добрых песен и детского веселья предлагают создатели проекта «Буренка Даша». Эта оригинальная мультипликационная караоке-передача основывается на многочисленных народных песнях и сказках, а также на авторских историях о главных персонажах. В каждой песни зрители и герои будут отправляться в невероятное путешествие, в игровой форме учиться народной мудрости, узнавать много нового и интересного с любимыми персонажами и, разумеется, просто петь от души!

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9