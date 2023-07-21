Ожидается, что цены продажи недвижимости стабилизируются в ближайшие месяцы

Через несколько дней после повышения ключевой ставки Банком Канады Канадская ассоциация недвижимости (ACI) решила пересмотреть свой прогноз по перепродаже на рынке жилья в сторону понижения.

Через несколько дней после повышения ключевой ставки Банком Канады Канадская ассоциация недвижимости (ACI) решила пересмотреть свой прогноз по перепродаже на рынке жилья в сторону понижения.

Большая неопределенность сохраняется с тех пор, как в среду ключевая ставка достигла 5% после перерыва в повышении ставок, сделанного в июне. Ситуация, которая, по мнению ACI, может замедлить желание канадцев купить дом.

“Некоторые покупатели, вероятно, отступят, как и в 2022 году, чтобы дождаться дополнительных сигналов от Банка Канады и узнать данные, на которых он основывает свою политику», – считают в ассоциации.

Если ACI пересмотрит свой прогноз в сторону понижения, это не обязательно означает, что цены будут следовать той же тенденции, предупредила она. Скорее, следует сделать вывод, что в ближайшие месяцы цены стабилизируются или будут расти более медленными темпами.

Ожидается, что продажи жилья вырастут на 11,2% в 2024 году до 516 072 объектов недвижимости, по оценкам ACI.

Ожидается, что в период с 2023 по 2024 год средняя цена недвижимости вырастет на 3% и составит почти 723 250 долларов. “Таким образом, обычно прогнозируется стабилизация цен до тех пор, пока процентные ставки не начнут снижаться», – подчеркнули в организации.

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